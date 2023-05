Stijn Meuris centrale gast op benefiet Koninklijk Werk Ibis

Dit jaar is zanger Stijn Meuris te gast op het benefietconcert ten voordele van het Koninklijk Werk Ibis. Samen met de Koninklijke Muziekkapel van de Marine treedt hij op 7 juni op in het Kursaal.

“Het concert is een traditie. We houden al voor de 16de keer zo’n concert en konden in het verleden Ozark Henry en Johnny Logan verwelkomen. Het bijzondere is dat Bjorn Verschoore van de Muziekkapel de muziek van de artiest speciaal aanpast. Het is ook voor de artiest een hele eer om dit te kunnen doen”, zegt Angelique Spegelaere van het Koninklijk Werk Ibis.

De opbrengst gaat naar de werking van Ibis om de leerlingen een totaalzorg te bieden. Op woensdag 7 juni start het concert om 20 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 35 of 40 euro en zijn te verkrijgen aan de box office bij Toerisme Oostende, via www.ticketmaster.be of via de school op info@ibiswerk.be.

Op de foto zien we voorzitter Georges Heeren en directeur ad interim Angélique Spegelaere omringd door de leden van de raad van bestuur. (EFO/foto PM)