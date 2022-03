Stijn en Charlotte runnen met tSpinnenweb een inclusieve zorgboerderij: “Liefde voor mens, dier en natuur”

Stijn Vandevelde (39) en Charlotte Franck (37) creëerden met tSpinnenweb een inclusieve zorgboerderij waar mens, natuur en dier ‘verbindend thuiskomen’. “We zijn die band ergens onderweg een beetje kwijtgeraakt”, klinkt het.

Stijn is van opleiding kinesist en osteopaat, Charlotte helpt als ‘centeringpractitioner’ om mensen weer mentaal in balans te krijgen. “Ik heb me later bijgeschoold als natuurcoach, Charlotte volgde een opleiding als dierentolk. We vullen elkaar aan”, zegt Stijn. In die opleiding tot dierentolk leerde Charlotte intuïtief communiceren met dieren. “Ik vertaal hun boodschappen voor het baasje, zodat er een diepere band ontstaat. Dieren voelen immers veel meer aan dan je denkt”, legt Charlotte uit.

Op de zorgboerderij bij Stijn en Charlotte wordt er vooral met paarden gewerkt. “Paarden zijn meesters in het spiegelen: ze pikken als geen ander op hoe je je voelt en houden dat als een spiegel aan je voor door hun gedrag”, zegt Charlotte. Hippotherapie noemt ze het liever niet. “Daarbij ligt de nadruk meer op het fysieke contact met het dier. Ik noem het daarom liever ‘invoelen met paarden’: ik vertaal de boodschap die ze aan je doorgeven.”

Natuurbeleving

Een ander belangrijk aspect van tSpinnenweb is de natuurbeleving. Elke woensdagnamiddag gaat Stijn samen met zorggasten van de vzw’s Viro en Oranje aan de slag in de samentuin. “Snoeien, onkruid wieden, de serre proper zetten… Onze zorggasten nemen diverse taken op zich. Zo komen ze tijdens hun dagbesteding in verbinding met de natuur en ontwikkelen ze volop hun talenten en vaardigheden. Sommige van onze zorggasten helpen liever bij de paarden, dus dat kan ook”, vertelt Stijn.

Samen met Viro diende hij een subsidiedossier in dat door de Koning Boudewijnstichting werd geselecteerd in het kader van de projectoproep ‘Buurten op den Buiten’. “Met de aanplanting van streekeigen plantgoed schermen we onze samentuin op een natuurlijke manier af van de koude noordenwind, én ondersteunen we de biodiversiteit. Het is een work in progress”, toont Stijn. tSpinnenweb is daarmee ook circulair. “Onze naam drukt symbolisch uit hoe we allen met elkaar verbonden zijn. In een web kan je al eens vast komen te zitten, maar wij zien er ook groeikansen in: de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en als een volleerde spin meester te worden over je web, samen uitdagingen te overwinnen”, klinkt het.

verenigingen

Stijn en Charlotte willen in de toekomst ook graag samenwerken met scholen en verenigingen. “En we zouden graag mensen uit de buurt bij onze projecten willen betrekken. Mensen die mee willen tuinieren, iemand die soep of confituur wil maken met producten uit onze samentuin, een imker die hier een bijenkast wil installeren… De mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt Stijn. Hij neemt de mensen ook mee op stap in de boerenbuiten. “Tijdens die wandelingen gaat het er heel zintuigelijk aan toe: wat zie je, voel je, hoor je? Onderweg las ik een stiltemomentje in, zodat de mensen zich echt met de natuur kunnen verbinden. Die band is ergens onderweg een beetje zoek geraakt.”

‘Verbindend thuiskomen’, heet dat in tSpinnenwebtaal. “Bij jezelf, maar ook bij andere, gelijkgestemde zielen”, zegt Charlotte. “Toen ik eens naar ‘Down the road’ zat te kijken, besefte ik hoezeer mensen met een beperking nog steeds ondergewaardeerd worden, en hoeveel we kunnen leren van elkaar.”

Als dierentolk gaat ze overigens ook aan huis. “Honden, katten, geiten, varkens… Ze hebben allemaal iets te vertellen”, knipoogt ze. “Zweverig? Dat denken wel meer mensen, tot ze aan den lijve ervaren hoe ze samen met hun huisdier kunnen groeien. Ik had eens een hond die fel vermagerde. Dat bleek te wijten aan het verlies van zijn baasje, die zelf treurde om zijn moeder. Omgekeerd kunnen dieren ook veel bij jou losmaken… en ze oordelen nooit over je.”

Op de Facebookpagina van tSpinnenweb vind je meer info over de projecten. Mensen die willen participeren, kunnen Stijn contacteren via stijn@tspinnenweb.be