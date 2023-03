Stijn Devolder wordt ereburger van Deerlijk

Weinig mensen kunnen zeggen dat ze de Ronde van Vlaanderen wonnen. Nog minder deden dat twee keer. Stijn Devolder slaagde daar wel in en daarom wordt hij op zondag 2 april, de dag van de Ronde, ereburger van de gemeente Deerlijk.

Devolder (43) boekte zijn grootste successen in eendagswedstrijden. In 2007 werd hij in Ronse Belgisch kampioen voor Tom Boonen en Philippe Gilbert. Hij mocht later nog twee keer de tricolore trui aantrekken.

Zijn allergrootste triomf behaalde hij in de Ronde van Vlaanderen. Hij won Vlaanderens mooiste in 2008 en deed dat huzarenstukje een jaar later nog eens over. Hij werd ook twee keer primus in de Ronde van België.

Fietsroutes

Voldoende redenen om hem ereburger van Deerlijk te maken. De huldiging vindt plaats op zondag 2 april in de kerk van Sint-Lodewijk. De dag voordien, op zaterdag 1 april, worden drie fietsroutes geopend die samen met Stijn Devolder werden uitgestippeld: 16, 30 en 70 kilometer. (DRD)