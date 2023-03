Stijn Devolder wordt ereburger van Deerlijk

Stijn Devolder wordt op zondag 2 april gehuldigd als ereburger van Deerlijk. Uitgerekend op de dag waarop de Ronde van Vlaanderen wordt de gereden, de klassieker die ‘Volderke’ twee keer op zijn naam wist te schrijven.

Weinig mensen kunnen zeggen dat ze ‘Vlaanderens mooiste’ wonnen. Nog minder deden dat twee keer. Stijn Devolder, 43 jaar ondertussen, slaagde daar wel in. Een eerste keer in 2008 en hij deed dat huzarenstukje een jaar later nog eens over. Zonder meer zijn allergrootste triomf. Stijn boekte zijn grootste successen in eendagswedstrijden. In 2007 werd hij in Ronse Belgisch kampioen voor Tom Boonen en Philippe Gilbert. Hij mocht later nog twee keer de tricolore trui aantrekken. Hij werd ook twee keer primus in de Ronde van België.

Meer dan voldoende redenen om hem te huldigen als ereburger van de gemeente Deerlijk. De voormalige wielerkampioen treedt daarmee in de voetsporen van Hector Deprez (generaal), professor dr. Yves Benoit (oprichter van het Kinderkankerfonds), oud-wielrenner Dirk Baert, dichter-essayist-prozaïst Luuk Gruwez en zanger-acteur-presentator Niels Destadsbader. “Het doet mij alvast plezier dat de mensen mijn zeges hebben onthouden”, zegt Stijn over het ereburgerschap dat hij straks toegekend krijgt.

Bescheidenheid

“Het is een hele eer die je uiteraard niet kan weigeren, maar het is niet dat ik er echt naar uitkijk. Het is voldoende bekend dat ik niet de man ben die graag in de grote belangstelling staat. Grote woorden zijn niet aan mij besteed. Vroeger, toen ik nog koerste, niet en dat is zo gebleven. Geef mij maar een plaatsje in de achtergrond, in de anonimiteit. Als ik mensen ontmoet, word ik vaak herinnerd aan die mooie overwinningen. Een klassieker win je niet zomaar eventjes tussendoor…”

De supportersclub Stijn Devolder van voorzitter Luc Van De Populiere en secretaris Rudy Demets, die in de gloriejaren ruim de kaap van 1.000 leden overschreed, heeft jaren geijverd voor het ereburgerschap, dat eigenlijk gepland was voor 2020 maar door de coronaperikelen niet kon plaatsvinden. Die mensen zijn wat blij dat hun idool de erkenning krijgt die hij verdient.

Fietsroutes

De huldiging vindt plaats op zondag 2 april, de dag van de Ronde, vanaf 10 uur in de kerk van Sint-Lodewijk. Na enkele speeches en een reportage over de carrière van Stijn Devolder wordt zijn standbeeld onthuld. De dag voordien, op zaterdag 1 april, worden drie fietsroutes geopend die samen met Stijn Devolder werden uitgestippeld: 16, 30 en 70 kilometer. (DRD)