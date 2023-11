Stijn (30) roept op tot een meer inclusief beleid in West-Vlaanderen: “Wil niet gezien worden als een inwoner met een beperking”

Zondag 3 december is Internationale Dag voor Personen met een Beperking. Voor Stijn Vandamme, ambassadeur van de InclusieAmbassade, een aanleiding om nog maar eens aandacht te vragen voor een meer inclusief beleid in onze steden en gemeenten. “Ik zou graag gezien worden als een inwoner van Jabbeke, niet als een inwoner met een beperking.”

Stijn Vandamme (30) uit Jabbeke is als persoon met autisme een van de ambassadeurs van de campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’, een project van de InclusieAmbassade dat lokale beleidsmakers moet inspireren meer in te zetten op inclusie in hun gemeente of stad.

Bezoeken

De voorbije maanden ging hij langs bij zestien Vlaamse gemeenteraden en colleges in Vlaanderen – waarvan tien in West-Vlaanderen – om hen te vragen om er in hun inclusiebeleid rekening mee te houden dat hun communicatie en dienstverlening ook is gericht op mensen met een beperking. Die bezoeken maakten hem duidelijk dat er nog te weinig actie wordt ondernomen om mensen met een beperking vlotter toegang te geven tot het openbare leven, maar ook dat er nog veel onwetendheid is over wat inclusie kan betekenen. Stijn: “Er wordt nog te veel van uit gegaan dat een inclusief beleid zich vooral moet richten op personen met een fysieke handicap, zoals slechtzienden of mensen in een rolstoel. Dat is uiteraard zo, maar men vergeet dat mensen met een psychische beperking – zoals autisme bij mij – ook specifieke noden hebben. Die beperkingen zijn veelal niet zichtbaar en daardoor wordt er geen rekening mee gehouden.”

Die noden manifesteren zich vooral op vlak van communicatie. “Het gaat nochtans vaak om kleine dingen”, aldus Stijn. “Ik denk maar aan stap voor stap uitleggen hoe je een document kan verkrijgen. Of duidelijk aanduiden op een bord naar waar de bushalte is verplaatst bij een omleiding.”

Adviesraad

Een complexe en ver strekkende materie, weet ook Stijn: “Maar ik vind het gewoon belangrijk dat ook wij onze noden kenbaar kunnen maken, via bijvoorbeeld een adviesraad. Ik zou graag willen dat er meer naar ons geluisterd wordt, zodat ook wij het gevoel krijgen dat we erbij kunnen horen in elke gemeente of stad. Ik zou graag gezien worden als een inwoner van Jabbeke, niet als een inwoner met een beperking.”

Een mooi voorbeeld van een geslaagd inclusieproject ziet Stijn in Beernem: “Daar rijdt de caravan van De Komkommer rond, een mobiele kruidenier die tegelijk een sociale rol vervult. Je kunt er boodschappen halen, ze parkeren zich bijvoorbeeld op het marktplein en zetten daar tafeltjes rond. Daar kan iemand als ik dan bijvoorbeeld een koffie drinken en op die manier vlotter in gesprek geraken met mensen zonder beperking. Dat soort eenvoudige ingrepen helpt ons al veel vooruit.”

Mailactie

Op donderdagochtend 30 november neemt Stijn deel aan een grote mailactie naar Vlaamse burgemeesters en hun lokaal bestuur, waarin opnieuw wordt opgeroepen tot concrete actie voor een goed inclusief lokaal beleid voor personen met een beperking in een gemeente. “We zullen elke gemeente een lijstje met actiepunten overhandigen en hen uitnodigen om daar eindelijk werk van te maken.”