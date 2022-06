Stig Broeckx kondigt vaderschap aan met popjes van Maxien: “Voor velen hebben mijn poppetjes een emotionele waarde”

Ex-wielrenner Stig Broeckx en zijn partner kondigden afgelopen weekend op Instagram aan dat zij eind dit jaar een dochtertje verwachten. Ze deden dat met een foto van houten poppetjes die ze bestelden bij Maxien Meeuws uit Beauvoorde. “Die familiepopjes staan ondertussen bij gezinnen in heel het land en sinds de post van Stig is er nóg meer vraag naar.”

Vijf jaar lang voerde Maxien Meeuws (32) met Plan Mien grafisch ontwerp uit in bijberoep, tot ze er begin vorig jaar haar hoofdberoep van maakte. “Ik focus mij daarbij vooral op geboortekaartjes, huwelijksuitnodigingen en bedrijfsdrukwerk. Zo’n drie jaar geleden kwam ik op het idee van de familiepopjes, waarmee je je eigen gezin kan samenstellen. Zo zijn er vader-, moeder-, kinder- en babyfiguren, die ik verder kan personaliseren door de eerste letter van de voornaam erin te laten graveren of ze in een zelfgekozen kleur te schilderen. Daarmee is dit voor mij een welgekomen afwisseling voor het vele werk achter de computer”, zegt Maxien.

Engelpopjes

Zij en haar man Matthias Croes (33) hadden de houten poppetjes zelf ook in hun interieur staan. “Dat voelde echter niet compleet, omdat wij tussen onze zoontjes Cas (7) en Ruiz (4) een onderbroken zwangerschap hadden. Zo kwam ik op het idee om ook een subtiel sterrenpopje te maken, met vleugeltjes die ik zelf maak uit klei. Toen ik daarvan een foto op sociale media plaatste, kwam daar meteen veel reactie op, waardoor ik die engelpopjes ook opnam in mijn assortiment. Ondertussen kwam er zelfs vraag naar honden- en poezenpopjes, die voor velen ook deel uitmaken van het gezin. Zo maakte ik ondertussen al duizenden popjes die hun weg vonden naar gezinnen over het hele land, of zelfs tot in Nederland”, weet Maxien.

Persoonlijke verhalen

Onlangs kwam er via haar webshop ook een bestelling binnen van Marlies Blockx, de verloofde van voormalig wielrenner Stig Broeckx. Zij kocht de popjes om hun zwangerschap aan te kondigen en die foto werd vervolgens gedeeld door de dagbladen. “Haar naam deed bij mij niet meteen een belletje rinkelen. Het was pas toen ze mij zaterdag in haar post tagde dat ik zag dat zij de vriendin van Stig is. Zij hadden eerder twee miskramen, waardoor er ook twee koesterpopjes onder een glazen stolp op de foto staan. Marlies liet me nog weten daar heel blij mee te zijn. Ook van anderen krijg ik veel aangrijpende reacties op die sterrenpopjes, wanneer die cadeau worden gedaan. Dat ik zelf ook een miskraam had, schept daarbij meteen een band”, vertelt ze.

Bekende klanten

Maxien probeert al die berichten persoonlijk te beantwoorden, al heeft ze het nu steeds drukker. “Sinds de Instagrampost van Marlies en Stig en de daaropvolgende krantenartikels heb ik er een pak nieuwe volgers – én bestellingen – bij. Diezelfde boost merkte ik vorig jaar overigens ook al nadat ik het geboortekaartje voor het bekende deejaykoppel Dimitri Vegas en MTTN mocht maken. De voorbije week ontving ik elk uur wel een nieuwe aanvraag. Het leuke aan de familiepopjes is dat de klanten daar zelf creatief mee omgaan. Zo staan ze bij heel wat mensen als decoratie in de living, maar ik zag ze eerder ook al op een bruidstaart belanden, ofwel worden ze gebruikt om iemand tot meter of peter te vragen”, klinkt het nog.