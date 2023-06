Stickers alternatieve brandstof voorgesteld in Brugge

Alle voertuigen van Hulpverleningszone 1, Stad Brugge en IVBO – samen goed voor zo’n 400 voertuigen – zullen binnenkort uitgerust zijn met stickers die aangeven op welke (alternatieve) brandstof ze rijden. De stickers moeten de hulpdiensten helpen de risico’s juister in te schatten als er een ongeval gebeurt. Tegelijk wil men op die manier andere bedrijven en organisaties aanzetten om ook dergelijke stickers aan te brengen.

“Als brandweer willen we het goede voorbeeld geven”, aldus majoor Jeroen Bonte, postverantwoordelijke van post Brugge bij Zone 1, bij de voorstelling van deze stickeractie, die op de Burg plaatsvond. “Als brandweer weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om snel en duidelijk geïnformeerd te zijn. Al onze eigen voertuigen zijn dan ook uitgerust met stickers die aanduiden op welke brandstof ze rijden.”

Internationaal erkende pictogrammen

In samenwerking met verschillende organisaties waaronder het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, constructeurs, vervoersmaatschappijen en normeringsinstellingen wordt er sinds 2012 aan een ISO-norm gewerkt. Dat is een pakket van regels dat wereldwijd geldt. Er is nu een officiële standaard: ISO 17840. Deze omvat steekkaarten per voertuig en internationaal erkende pictogrammen voor aandrijfbronnen.

Naar één standaard

Kurt Vollmacher is een van de initiatiefnemers en drijvende krachten van het ISO 17840-project. Hij is zelf al 36 jaar actief als brandweer en expert in alternatieve energie binnen de Belgische brandweerwereld. “Tien jaar geleden merkte ik op dat we als brandweer beter geïnformeerd moeten zijn op vlak van voertuigen op alternatieve energie. Door de technologische (r)evolutie zijn niet alle hulpverleners mee op de informatietrein. En dat vormt een risico voor ons allen. Door wereldwijd gestructureerde en uniforme brandweerproof informatie te voorzien volgens de ISO-norm zijn er grote stappen in de goede richting gezet om dit tekort aan informatie op te vangen. Momenteel werken we op internationaal niveau verder aan uniformiteit tot we finaal één standaard hebben. De droom waarmee ik gestart ben, zal dan uiteindelijk werkelijkheid worden.”

Brandweer Zone Centrum was de pionier voor het aanbrengen van de labels op hun voertuigen. Ondertussen zijn ook de bussen van TEC, MIVB en De Lijn voorzien van de labels.

Bedrijven of organisaties die hun voertuigen ook willen voorzien van deze stickers kunnen contact opnemen met Kurt Vollmacher: kurt.vollmacher@telenet.be. (CGRA)