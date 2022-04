Stichting ‘Me To You’ zal overleden Cercle-doelman nooit vergeten: “Miguel blijft voor altijd onze peter”

De dood van Miguel Van Damme maakt ook bij de Stichting Me To You heel wat emoties los. De Cercle-doelman was peter van de vereniging die zich inzet voor leukemiepatiënten. Grote bezieler Philippe Vindevogel omschrijft de 28-jarige voetballer als een voorbeeld. “Aan zijn strijdlust kunnen we allemaal een voorbeeld nemen.”

Me To You werd acht jaar geleden opgericht ter nagedachtenis van de Tieltse advocate Els Maes, de echtgenote van Philippe Vindevogel (60). Zij werd in 2010 geconfronteerd met leukemie. “Op 14 februari kregen we die diagnose te horen”, opent Philippe zijn verhaal. “Ik herinner me nog dat Els zich wat grieperig en moe voelde en af en toe last had van blauwe plekken. Toen die symptomen maar niet wilden verdwijnen, onderzocht onze huisarts een bloedstaal. Daags nadien wisten we al hoe de vork aan de steel zat. Ik kan je verzekeren, op zo’n moment stort je hele wereld in.”

Ondanks het harde nieuws levert Els een moedige strijd. “Ze vocht in totaal drie jaar en onderging zelfs twee stamceltransplantaties. In juli 2013 bleek dat de leukemie gewonnen had en moesten onze dochter Eva (27) en ik afscheid nemen van haar. Els was amper 50. Veel en veel te jong.”

140 varianten

Miguel Van Damme zette kort na de oprichting van Me To You mee zijn schouders onder het project. “Net als Els wilde hij lotgenoten helpen”, vervolgt Philippe. “En tegelijk bleef hij ook zelf keihard vechten, met de nodige ups en downs.”

Zowel Miguel als Philippes echtgenote hadden Dries Deeren als behandelende arts. “Zo leerden we elkaar ook kennen. Ook Dries legde mee de fundamenten van Me To You, hij bekommert zich op vandaag nog steeds over de wetenschappelijke kant van ons verhaal.”

De stichting reikt elk jaar fondsen uit aan wetenschappers die broodnodig onderzoek uitvoeren naar bloedkanker en verwante ziekten. “Een niet te onderschatten engagement, want jaarlijks worden 6.500 Belgen met leukemie gediagnosticeerd. Er zijn ook meer dan 140 verschillende varianten en die vereisen stuk voor stuk een andere aanpak. Het is een laffe kanker waar de meerderheid van de Belgen amper het bestaan van afweet. Daar willen wij verandering in brengen en mee het taboe helpen doorbreken.”

Vijf jaar geleden kwam Philippe in contact met het labo van Thomas Tousseyn in Leuven. “Zijn West-Vlaams accent viel me meteen op en hij vertelde dat hij in het bestuur van Cercle Brugge zetelde. Sindsdien konden we regelmatig op de steun van de vereniging rekenen. Zo was er in september vorig jaar al een truitjesveiling ten voordele van Me To You.”

Philippe Vindevogel bij een portret van zijn echtgenote Els Maes, die in 2013 de strijd verloor tegen leukemie. © JOKE COUVREUR

Het overlijden van Miguel Van Damme valt ook Philippe zwaar. “Het was een gouden kerel”, zegt hij. “Hij aanvaardde destijds meteen het peterschap en was een uithangbord voor ons. Ik had het grote geluk om Miguel vijf jaar geleden te leren kennen. Zijn hashtag – #nevergiveup – typeerde hem helemaal. Zijn vechtlust was niet te evenaren, daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen.”

Als peter bezorgde Miguel Me To You flink wat extra naambekendheid. “Daar moeten we hem voor bewonderen, want hoewel hij zelf door een loodzware periode ging, stond hij altijd voor ons klaar. Daarom zal hij ook altijd onze peter blijven. Daar verandert niks aan. Een nieuwe meter of peter is nu allesbehalve aan de orde, maar mocht die er ooit komen, dan wordt dat een duobaan. Miguel zal altijd met ons meewandelen.”

Dankzij Miguels inzet kon Philippe het Me To You-netwerk fors uitbreiden. “We hebben nu zelfs goeie banden met bedrijven als Pfizer en Janssen Pharmaceutica. Dat was zonder hem ondenkbaar geweest.”

Honderden donaties

Ook na zijn overlijden bleef Miguel aan Me To You denken. “Hij riep op om geen bloemen of kransen naar zijn uitvaart te brengen, maar ons wat financiële steun te bezorgen. Ondertussen zijn er hónderden donaties binnen. Onvoorstelbaar. En elke euro gaat naar de strijd tegen leukemie.”

Ook Cercle Brugge is ondertussen onlosmakelijk met Me To You verbonden. “Opnieuw dankzij Miguel”, aldus Philippe. “De truitjes van de wedstrijd tegen AA Gent werden ten voordele van ons geveild. Goed voor een recordbedrag van 13.341 euro. En afgelopen weekend organiseerde ook Antwerp een veiling. Hartverwarmend om te zien welke tsunami aan steun er op ons afkomt. Zelfs postuum maakt Miguel een hemelsbreed verschil.”