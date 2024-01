Stichter van Volvo-concessie in Oostende Leon Soete wordt 100 jaar

Groot feest bij Volvo Cars Automobilia op zaterdag 30 december 2023. Want toen werd de stichter Leon Soete maar liefst 100 jaar. Dat werd gevierd met een groot feest in de garage waarbij zijn hele familie, vijf generaties ver, aanwezig was. Leon keek en zag dat het goed was.

Gerard-Joseph Soete en Rachel Vanden Broucke werden op 30 december 1923 de trotse ouders van Leon. Hij groeide op in een gezin met zes kinderen in Beselare. Nadat Leon zijn jeugdjaren met verve had doorlopen, trouwde hij met Marie-José Werbrouck. Ze kregen met Gerard en Christ twee kinderen. Uiteindelijk moest Leon zijn ‘José’ afgeven in 2008.

Volvo-concessie

Leon zelf was een levensgenieter pur sang en is vandaag, 100 jaar na zijn geboortedag, nog altijd in een uitstekende conditie. Hij werkte tijdens de beginjaren van zijn loopbaan in de visolie-industrie, maar in 1961 sloeg hij een totaal andere weg in: hij werd de oprichter van de Volvo-concessie in Oostende. Generatie na generatie nam ondertussen het roer over van Leon, en dat bracht Volvo tot de successen van deze eeuw. Het is dan ook logisch dat zijn 100ste verjaardag gevierd werd op de plaats waar alles ooit begon. Meer nog: Leon woont vandaag nog altijd zelfstandig en dat boven de Volvo-garage in de Ankerstraat.

Familie

Ondanks het feit dat hij op 98-jarige leeftijd een nieuwe heup kreeg, probeert Leon nog zoveel mogelijk zijn plan te trekken. Hij krijgt dan ook de hulp van zijn twee kinderen, maar ook van zijn zeven kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Sinds oktober kwam daar ook nog een achterkleinzoon bij.

Leon houdt ervan dat zijn familie op bezoek komt, mits een seintje vooraf. Dat Leon dan ook graag voorbereid aan zijn dag begint, spreekt vanzelf. Hij zegt tevreden te zijn om zijn 100ste verjaardag met zijn hele familie nog te mogen meemaken. Hij deelde zelfs enkele weetjes: zo zegt hij enkel pure chocolade te lusten. Hij is ook altijd blij als zijn goede vriend Arnold op bezoek komt. Arnold komt elke dag om 17 uur langs. Leon heeft genoten van zijn verjaardagsfeest en kreeg het bezoek van burgemeester Bart Tommelein en schepen Hina Bhatti.