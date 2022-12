Stewardess Anneke Depuydt is klaar voor een ongewoon eindejaar: “Vieren in Dubai en Milaan”

Anneke Depuydt is stewardess bij vliegtuigmaatschappij Emirates en vliegt de wereld rond. Zelf woont ze in Dubai, maar ze heeft nog steeds haar flat in Roeselare. Waar hangt Anneke ergens uit met de komende feestdagen in het verschiet? En laat het op 22 december dan nog eens haar verjaardag zijn ook. Let the party get started!

Anneke Depuydt is geboren in Roeselare, maar groeide op in Klerken. Toch is Roeselare haar thuisstad geworden. “In het middelbaar ging ik naar de Burgerschool en had in Roeselare mijn sociaal leven. Ik heb twee jaar geleden in het Noordhof zelfs een flat gekocht. Ja, ik ben graag Roeselarenaar en voel me hier echt thuis.”

Alhoewel thuis voor Anneke een vreemd begrip is, want ze reist voor haar job de wereld rond. “Als klein meisje droomde ik al van een job in de luchtvaart. Mijn mama is van Thailand afkomstig en wanneer ik met papa en mama naar Thailand reisde, was dat voor mij telkens een feest op het vliegtuig. Na mijn middelbaar heb ik dan ook toerisme gevolgd in Brugge, maar toch met het idee in het achterhoofd om een job te vinden in de luchtvaartsector.”

Veel feestjes

“Ik heb dan het geluk gehad om aan de slag te kunnen als stewardess bij TUI en ik kon dat vier jaar doen. Maar corona veranderde alles: de luchtvaartsector viel stil en ik verloor mijn job. Na corona leefde de luchtvaartsector opnieuw op, ik las dat Emirates vliegend personeel zocht en besloot mijn kans te wagen.”

“Mijn selectieprocedure verliep vlot en ik ben nu al enkele maanden crew member bij deze prestigieuze vliegtuigmaatschappij uit Dubai.”

“De feestdagen zijn voor mij altijd een periode van veel feestjes en ik hoop dat het dit jaar niet anders zal zijn”, lacht Anneke Depuydt. “Ik word 27 jaar op 22 december en vlieg die dag naar Chicago. Het zal dus erg koud zijn om mijn verjaardag te vieren. Chicago is in de winter echt niet te doen van de kou!”

“Ik blijf twee nachten in Chicago en ik land met Kerstmis opnieuw in Dubai. Kerstmis vier ik dus in de Golfstaat. Alhoewel, ik weet eigenlijk niet of dat daar écht wordt gevierd.”

“Op woensdag 28 december vlieg ik van Dubai naar Milaan en ik blijf daar 24 uur. Net tijd genoeg om te genieten van enkele Aperols en lekkere pizza. Op 29 juli werk ik op de vlucht Milaan-New York en na 24 uur in New York vertrek ik op 30 december van New York naar Milaan. Ik vier dus oudejaarsavond met de crew in de Italiaanse modehoofdstad! Enfin, ik hoop toch dat mijn collega’s op de vlucht New-York-Milaan het zien zitten om een feestje te bouwen om het nieuwe jaar te verwelkomen. En zijn we zelf niet te moe om te feesten.” (lacht)

Drukke periode

“Ik weet niet of er aan boord speciale zaken gebeuren: extra gastronomische gerechten, meer champagne, … ? Voor mij is het ook de eerste keer dat ik dergelijke feestvluchten meemaak. Sowieso is de catering bij Emirates al top en worden op iedere vlucht en op ieder tijdstip onze passagiers in de watten gelegd.”

“December is een heel drukke periode voor ons en het is moeilijk om vakantie te nemen. We hebben nog WK-gangers die naar huis vliegen en dan zijn er alle mensen die met eindejaar naar hun families over de hele wereld vliegen. Het is in ieder geval een erg gevuld werkrooster. In december kunnen we maximum twee dagen na elkaar vrij krijgen en daarvan brengen we toch een dag in bed door om goed uit te rusten. Ik weet niet precies wanneer ik mijn familie in België een gelukkig Nieuwjaar kan wensen, maar ik vrees dat het niet in december of januari zal zijn. Papa Marc komt wellicht in maart naar Dubai op bezoek. Dat moeten we ook plannen, hé. Het heeft geen zin dat hij naar Dubai komt als ik net van Los Angeles naar Londen en dan naar Milaan en New York vlieg.”

“Net voor mijn drukke decembermaand ben ik enkele dagen in Roeselare geweest om winterkledij te kopen. Ah ja, want met vluchten naar Milaan, Chicago en New York zal ik anders te koud hebben als ik buiten kom.” (lacht)