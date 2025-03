Steward Rik Bossuyt verrast opnieuw met opvallend vervoersmiddel in Kuurne-Brussel-Kuurne

Rik Bossuyt blijft een man van verrassingen. Vorig jaar ging hij viraal door winnaar Wout van Aert met een elektrische step te begeleiden na Kuurne-Brussel-Kuurne. Dit jaar hield Rik het bij een mysterieuze Ampyre, een soort elektrische step van Belgische makelij.

LEES OOK – Dit is de man die als eerste de winnaar van De Ronde in de armen mag sluiten

“Drie jonge ondernemers hebben deze Ampyre ontwikkeld en vroegen me of ik deze in de koers wilde gebruiken”, vertelt Rik, “Deze elektrische all-terrain scooter is alvast gemakkelijker hanteerbaar tijdens een wielerwedstrijd dan de elektrische step die ik vorig jaar gebruikte. Kabelgoten over de weg en boordstenen waren toen mijn grote vijand, maar met deze Ampyre is dit gelukkig geen probleem. Er was eveneens ook niet veel oefening nodig om met deze Ampyre aan de slag te gaan.”

Tot en met de Ronde

Ondanks Rik met veel plezier de Ampyre vandaag voor de eerste maal mocht uittesten tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne blijft hij maar beperkt in zijn bezit. “Ik mag de Ampyre, voorzien van Belgische vlag, gebruiken tot en met de Ronde van Vlaanderen, dan gaat hij terug naar de Belgische Wielrijdersbond.”

Met deze ludieke en innovatieve aanpak lijkt Bossuyt opnieuw een traditie te creëren. De vraag is nu: met welk vervoersmiddel zal hij volgend jaar uitpakken?