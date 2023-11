Stevige Stappers helpen kwetsbare gezinnen

Sociaal Huis en Huis van het Kind Koekelare slaan de handen in elkaar en lanceren het project ‘Stevige Stappers voor ieder kind!’. Met dit initiatief willen ze kwetsbare gezinnen financieel helpen om kwaliteitsvolle schoenen te kopen voor hun kinderen. De actie is gericht op cliënten die gekend zijn bij de sociale dienst. Deze actie komt tegemoet aan de belangrijke pijler ‘preventieve gezondheidszorg’ van het Huis van het Kind Koekelare. Daarnaast kan de actie bijdragen tot de mentale weerbaarheid en sociale participatie van kinderen. Een verzorgd voorkomen kan ervoor zorgen dat je je beter in je vel voelt en kan sociale uitsluiting voorkomen. (foto Coghe)