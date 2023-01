Steven Verstraete blikt terug op zijn Krak-jaar: Bar Michel succesvol

Steven Verstraete had er vorig jaar nooit aan gedacht dat hij ‘Krak van Dentergem’ zou worden. Maar niettemin slaagde de bezieler van Moto Repair, en nu ook Bar Michel, erin het meeste stemmen te halen. “En ondertussen is Bar Michel een feit en blikken we tevreden terug op onze eerste maanden.”

Steven Verstraete (41) groeide op in Markegem, pal naast de kerk waar vader Michel Moto Repair uit de grond had gestampt. Steven stapte in de voetsporen van zijn pa. De ouderlijke woning naast de zaak bouwde hij om tot Bar Michel, als eerbetoon aan zijn vader. Die was nog in aanbouw toen Steven verkozen werd tot Krak van Dentergem.

“Via onze website en de sociale media had ik wat reclame gemaakt voor mijn kandidatuur, maar ik had er nooit aan gedacht te kunnen winnen. Toen ik het uiteindelijk werd, bleef ik positieve commentaren krijgen. Blijkbaar appreciëren de mensen ook dat we hier met onze horecazaak wat extra leven in Markegem blazen.”

Schot in de roos

Op zondag en maandag is Bar Michel gesloten. “Maar voor het overige zijn we open tijdens de openingsuren van Moto Repair. Dus in principe iedere dag van 10 tot 19 uur, maar op vrijdag en zaterdag loopt dat al eens langer uit. We steken de mensen immers niet buiten.”

“Heel wat motards weten ons te vinden”

Het is Vanessa Vanbecelaere, Stevens echtgenote, die het gezicht is van de zaak. “Zij zorgt ook voor de lekkere gerechtjes. Vorig jaar zijn we met Pasen opengegaan en het was meteen een schot in de roos. Er was hier ook de bloesemwandeling die ervoor zorgde dat er veel volk op de baan was. En ook heel wat motards weten ons te vinden, natuurlijk.”

In 2023 hopen Steven en Vanessa opnieuw op een druk jaar. “Normaal zullen we op tweede paasdag zelf een motortreffen organiseren met start en aankomst hier bij ons. We zorgen ook voor wat nieuwigheden, zo ondergaat de menukaart ook vaak opfrissing.”

(WV/foto WM)

