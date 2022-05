Steven ‘Spillie’ Spillebeen vertelt openhartig over het feit dat ie net als Bruce Willis aan afasie lijdt

Steven Spillebeen, die bekend werd als de eerste winnaar van Big Brother, lijdt aan afasie. Een taalstoornis waar ook Bruce Willis onlangs mee naar buiten kwam.

De aandoening is een taalstoornis veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel. Afasie ontstaat vaak na een beroerte, maar kan ook het gevolg zijn van een trauma, tumoren of progressieve aandoeningen zoals bepaalde vormen van dementie. Spillie vertelde er openhartig over in een filmpje op zijn Instagram. “The words are out, ik heb afasie”, vertelt hij. “Bruce Willis heeft ook afasie en ie stopt met acteren. En ik… Ik ga starten met vloggen.”

Marketeer

“Ik heb vanmorgen geweend. Een uurtje in mijn bed en dat was al lang geleden, zeker meer dan vier jaar, de eerste dagen na mijn ongeval. Ik heb alles opgekropt… Maar dat wil niet zeggen dat heel mijn broccoli (waarmee ie verwijst naar zijn hersenen) kapot is. Dat is maar een klein stukje. Ik ben een marketeer en ik zal mijn brocolli hersenen blijven gebruiken.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Ik ben van plan om opnieuw designs te maken, net als vroeger. Ik wil mijn leven opnieuw op de rails zetten”, klinkt het strijdvaardig. “Ik voel de creativiteit. Ik wil andere mensen helpen, coachen, bedrijven ondersteunen. Babbelen en schrijven is moeilijk, maar hierboven zit alles nog goed. Wie ideetjes heeft, mag me altijd contacteren!”

Steven Spillebeen is afkomstig van Izegem, maar woont momenteel in Beitem.