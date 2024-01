Steven Paesschesoone opnieuw naar Q-School: “Droom van tourkaart”

Vanaf 8 januari strijden een pak darters voor de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook heel wat streekgenoten nemen deel in het Duitse Kalkar. Steven Paesschesoone (39) uit Reningelst is een van hen.

Steven is in het dagelijks leven commercieel bediende bij Global Fries. Zijn vrije tijd gaat voornamelijk naar darts. “In 2019 kocht ik nadat ik naar het WK keek mijn eerste setje pijlen”, zegt Steven. “Sporadisch nam ik dan eens deel aan tornooien, maar sinds enkele jaren doe ik dat frequenter. Intussen heb ik ook thuis een bord staan waar ik dagelijks op oefen.”

Steven heeft ook een bijnaam. “Naast darts heb ik een passie voor autosport. Ik reed al een drietal keer rally en zo is mijn bijnaam The Racer geworden.”

Tweede keer

The Racer staat maandag voor zijn tweede deelname aan de Q-School, zondag vertrekt hij richting Duitsland. “Vorig jaar kende ik een moeilijke loting en kon ik niet ver doorstoten. Dat is geen ramp, want het is het moeilijkste tornooi van het hele jaar. Dit jaar is mijn doel om de laatste 128 te halen. Ik voel dat ik beter ben dan een jaar geleden. De ultieme droom is om een PDC-tourkaart te halen. Daarvoor heb ik die grote wedstrijden nodig. Als het dit jaar nog niet lukt voor een tourkaart, dan zal ik wellicht na de Q-School nog de Challenge Tour spelen. Ik ben tevreden over mijn niveau, al moet ik soms nog mijn stressniveau beter onder controle krijgen. Dat is vaak nog de boosdoener. Er is dus zeker nog progressiemarge.”

Hechte bende

“Als aanloop nam ik nog deel aan een tornooi in Kuurne met 144 deelnemers, waar ik de laatste 16 haalde”, aldus Steven, die op vrijdag competitie speelt bij De Kobbepikkers in Dikkebus en op zaterdag bij de Japabés in Ieper. “Verder zit ik bij de hechte bende van Dartshop Vanhee. We reizen met een viertal spelers van ons team samen af naar Kalkar en helpen elkaar waar nodig. Het is ook dankzij deze sponsors dat we onze hobby kunnen uitoefenen, want het reizen is niet goedkoop. Maar ik zie het als een investering in mezelf”, geeft Steven nog mee, die gooit met One80-pijlen van 24 gram.