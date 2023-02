Steven I is Gullegems carnavalsprins 2023

“De cowboy was te sterk”, klonk het in het verliezende kamp. Na een spannende strijd werd Steven Halsberghe (38) als Lucky Luke zondagmorgen 12 februari Gullegems 51ste carnavalsprins. Hij mag als Steven I toetreden tot de lokale Orde van de Vlaskapelle en een jaar lang over feestend Gullegem regeren.

Opponenten Andy Vanvossem (Dancing Vossy) en Olivier Verstraete (Olly Wannabe) werden respectievelijk tweede en derde. “Er kan altijd maar één de beste zijn”, troostte de nieuwe prins hen. “Ik denk echter twee vrienden gewonnen te hebben.”

Na een dankwoord aan de vele mensen die hem mee aan de overwinning hielpen, nam hij nog even de tijd om samen met vrouw Shary en dochter Fienelot een selfie te nemen voor hij met de andere feestvierders de nacht in dook.

(AV)