Steven I is de nieuwe prins carnaval van Gullegem

Steven Halsberghe (38) is als Lucky Luke met een duidelijke puntenwinst verkozen als 51ste Gullegemse carnavalprins. Hij versterkt als Steven I de rangen van de lokale Orde van de Vlaskapelle.

De verkiezingsavond werd een druk bijgewoond evenement waarbij de drie prinsenkandidaten behoorlijk aan elkaar gewaagd leken. Toch haalde Steven het als winnaar met 140 punten op zijn opponenten Andy Vanvossem (Dancing Vossy) en Olivier Verstraete (Olly Wannebe).

“Het is spijtig dat er altijd maar één de beste kan zijn”, zei de nieuwe prins in zijn openingsrede. “Ik denk dat ik er echter twee vrienden bij heb.” Hij dankte iedereen die hem bij zijn overwinning steunde en pinkte een traantje weg toen hij door dochter Fienelot werd omhelsd. Meteen daarna verzekerde hij alle aanwezigen van een gratis vat, een gebruik dat al 50 jaar meegaat. Daarna trok hij met zijn supporters de nacht in.

(AV)