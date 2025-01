Steven (39) is de Krak van Bredene: “Sommigen verklaarden me zot, toen ik 100 kilometer rond de Spuikom wou lopen”

Hij haatte lopen ooit hartsgrondig, maar zou vandaag niet meer zonder kunnen. Vooral als het voor een goed doel is zoals Kom op tegen Kanker, waarvoor hij vorig jaar 100 km rond de Spuikom liep. Kersverse Krak Steven Geselle is intussen fervent hardloper, maar tegelijk een man van vele andere talenten: rij-instructeur, turnleraar, modellenfotograaf,…

Steven Geselle werd eind vorig jaar door heel wat lezers genomineerd voor de Krak 24 nadat hij in oktober 100 kilometer rondjes had gedraaid rond de Spuikom ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Ik heb in mijn directe omgeving al heel wat mensen door kanker zien wegvallen. Als kind heb ik zelf ooit een hersentumor gehad. Geen nood, ik ben er toen helemaal van genezen.”

Als vrouw verkleed

“Ik haatte lopen vroeger echt, maar toen mijn zus me vroeg samen met haar deel te nemen aan de Ladies Run in Oostende ter ere van haar aan kanker overleden echtgenoot, kon ik niet weigeren. Maar als man meedoen aan een Ladies Run, ik wou toch even aftoetsen bij de organisatie of dat wel kon. Geen probleem vonden ze daar, als ik me maar als vrouw verkleedde. Samen met enkele vrienden hebben we dat dan maar gedaan. Ik herinner me nog levendig hoe we mijn zus naar de aankomst hebben begeleid en haar als eerste hebben laten over de meet gaan. Dat was best wel emotioneel. Het resultaat van deze bijzondere uitdaging was dat mijn zus intussen de loopschoenen aan de haak heeft gehangen en ik niet meer ben gestopt met hardlopen.”

“En dan te bedenken dat ik lopen vroeger echt haatte”

Het resulteerde in deelname aan drie marathons. “Die van Rotterdam, Flanders Fields en de 70 km-lange kustlijnloop. Die laatste was ook ten voordele van Kom op tegen Kanker, maar dat wist ik niet toen ik eraan begon. Een van de kindjes voor wie gelopen werd, Wout, bleek achteraf bovendien een klasgenootje te zijn van mijn zoon Stan. Woutje is later jammer genoeg gestorven… Voor die eerste marathon in Rotterdam had ik nauwelijks getraind. Toen ik die onder de 4 uur afwerkte, wist ik: dit is mijn ding. Ik ben sindsdien lid geworden van loopclub Team Fischer Oostende en haspel nu elke dinsdag- en donderdagavond mijn kilometers af.”

WIE IS STEVEN GESELLE? Privé: 39 jaar, afkomstig uit Oostende, papa van Stan (13 jaar) Loopbaan: Inspecteur van politie en motard bij de politiezone Bredene/De Haan met 19 jaar dienst. Rij-instructeur bij de West-Vlaamse Politieschool en privé bij Pro Move Rijvaardigheidsopleidingen. Fotograaf in bijberoep (Steven Geselle Photography), gespecialiseerd in modellen- en autofotografie. Steven zag zijn foto’s onder meer al in Marie Claire verschijnen. Vrije tijd: Lid van Team Fischer, de Oostendse sportclub voor hardlopers. Wil in 2025 samen met enkele teamgenoten ‘De 25 uur van de Spuikom’ organiseren. Sinds kort lid van Running Blind, dat blinde of slechtziende lopers via een buddysysteem begeleidt.

Toen hij met het idee van een 100 km-loop rond de Spuikom kwam aandraven, vonden heel wat van zijn loopvrienden hem een ‘krak in het hoofd’ hebben. “Dat van die krak is nu blijkbaar toch uitgekomen, zo zie je maar…” (lacht).

Marathon des sables

Het was aanvankelijk Steves bedoeling om de uitdaging met een drietal lopers aan te gaan. “Maar de andere twee haakten af. Gelukkig kreeg ik op mijn rondjes het gezelschap van heel wat van mijn Team Fischer-vrienden, zodat ik niet alleen moest lopen.”

Met zijn actie, goed voor 30 rondjes of iets meer dan 11 uur lopen in guur weer bovendien haalde Steven 1.075 euro op voor Kom op tegen Kanker.

Daarmee houdt het voor de politie-inspecteur niet op. “Ik beken, ik ben een fanatieke loper geworden. Ik kreeg onlangs wel wat fysieke ongemakken. Op de vraag van de dokter hoeveel kilometer ik loop, antwoordde ik ‘een 25-tal’. ‘Per week?’, vroeg hij. ‘Neen, per dag’, gaf ik aan. Dat vond hij toch wat van het goede teveel. Dat neemt niet weg dat ik ooit de Marathon des Sables wil proberen.”