Steve Willaert is de Krak van Jabbeke: “We zamelden al 52.500 euro in voor kankeronderzoek”

Steve Willaert (49) is de nieuwe Krak van Jabbeke. Voor de vijfde keer neemt de loper op zondag 19 maart deel aan de 100km-run van Kom op tegen Kanker. Daarvoor zamelde Team Steve al 11.734 euro in. “Goed om zeker al met vier teams te starten.”

“Mijn zus Sabrina en ikzelf hebben wel wat promotie gevoerd, onder andere op onze Facebookpagina van Team Steve. Die telt 1.600 volgers, dus op die manier konden we al heel wat mensen bereiken. Er hing hier de voorbije weken een gezonde spanning, zeker omdat we de tussenstand niet konden raadplegen”, begint Steve.

De Jabbekenaar start op zondag 19 maart voor de vijfde keer aan de 100km-run van KOTK in gaststad Deinze. “De 100km-run is een loopevenement waarbij teams van vier samen 100 kilometer lopen ten voordele van de strijd tegen kanker”, licht Steve toe. “ Eén loper start als eerste en na elke 10 kilometer sluit een extra loper van het team aan. De eerste loper legt dus 40 kilometeraf, de tweede 30, de derde 20 en de vierde 10 kilometer. Ze lopen samen, komen ook samen over de finish en het team legt op die manier samen 100 kilometer af.”

Om deel te nemen, moet elk team wel 2.500 euro inzamelen. Voor de vijf teams van Team Steve betekent dat dus samen 12.500 euro. “Vandaag staat de teller op 11.734 euro. We kunnen dus al zeker met vier teams starten.”

Vreselijke ziekte

Team Steve is niet aan zijn proefstuk toe. De eerste deelname aan de 100km-run was in 2017. Al heette dat initiatief toen nog ‘Loop naar de maan’. “Helaas werd, net zoals zovele families, ook onze familie al getroffen door kanker. Maar mijn deelname aan de 100km-run heb ik nooit gezien als iets om een persoonlijk verhaal te verwerken. Het doel is en blijft van Team Steve om die verdomde kanker de wereld uit te helpen. Deze vreselijke ziekte maakt veel te veel mensen kapot.”

WIE IS STEVE WILLAERT? Privé Steve Willaert (49) woont met zijn echtgenote Tine De Voogt en hun twee kinderen Cedric en Eline in de Zomerweg in Jabbeke. Loopbaan Steve is al 24 jaar bediende bij Ramen & Deuren Desender in Gistel. Vrije tijd Ontspannen doet hij met zijn grote hobby: lopen. Om het aangename aan het nuttige te koppelen, loopt Steve ook al enkel jaren de 100km-run, een actie van en voor Kom op tegen Kanker. Samen met zijn teamgenoten start hij op zondag 19 maart in gaststad Deinze.

De voorbije jaren liep Team Steve al elke editie mee, maar door corona werd het loopevenement ook al twee keer uitgesteld. “Via deze weg wil ik ook alle lopers bedanken die zich de voorbije jaren engageerden, maar ook alle mensen die onze acties steunden. Met Team Steve organiseerden we de voorbije jaren al heel wat zelf, maar we vinden het ook heel fijn dat er mensen zijn buiten onze organisatie die ons steunen met acties. Zo organiseerden mijn nicht Gina en haar man Johan Taffeiren al een sponsortocht in Oudenburg, houdt zwemlerares Ellen Cuypers op zaterdag 18 februari een zwemnamiddag ten voordele van ons team en ook bij TUI in Oostende, waar mijn zus Sabrina werken, deden ze al acties die een mooie som opbrachten. Magnifiek en zeer hartverwarmend.”

Een gift doen

Wie dat wenst, kan nog een gift doen ten voordele van Team Steve op het rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 van Kom op tegen Kanker. Geef daarbij als mededeling ‘GIFT 340000303’ op. Zo komt het geld rechtstreeks bij Team Steve terecht. “Giften zijn vanaf 40 euro per jaar 45 procent fiscaal aftrekbaar. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro, want je krijgt 18 euro terug. Je kunt je gift ook over meerdere periodes in het jaar spreiden. Zolang je aan een totaal van 40 euro per jaar komt, blijft het een voordeel.”