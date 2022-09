Steunmaatregelen voor Tieltse watersportverenigingen, schepen zet deur voor nieuw intergemeentelijk zwembad op een kier

Stad Tielt gaat maatregelen nemen om de Tieltse watersportverenigingen te ondersteunen. De sluiting van het zwembad had immers niet alleen sportieve gevolgen maar ook een enorme financiële impact op de clubs.

“Het is een dramatische situatie”, windt Geert De Cabooter van Zwemclub Tieltse Zeeduivels er geen doekjes om. “Op woensdag moeten we nu telkens uitwijken naar het zwembad Roeselare. Omdat niet iedereen vervoer heeft, moeten we daarvoor een bus huren bij de Meibloem. Voor deze en volgende week kostte ons dat 700 euro. Op vrijdag en zaterdagmorgen trainen we in Meulebeke, iets dichter, maar ook daar is het via carpoolen soms behelpen. Deze situatie is niet houdbaar.”

Minder inkomsten

Door die omstandigheden zag de zwemclub zich ook genoodzaakt om het lidgeld ferm te laten dalen. “We kunnen door deze situatie nu eenmaal niet de volle pot vragen”, aldus Geert. Omdat ook de zwemschool on hold gezet worden, loopt de zwemclub ook daar nog eens heel wat inkomsten mis. “Normaal gezien hebben we op zaterdag 150 kinderen die komen zwemmen, maar dat valt nu helemaal weg.”

De financiële impact zal dan ook enorm zijn. “Dit seizoen zullen we nog wel rondkomen, al zullen we er onze volledige spaarpot moeten doorjagen. Zoals het er nu uitziet, wordt het naar volgend jaar toe uiterst precair. Deze hele situatie kost ons namelijk om en bij de 15.000 euro”, zucht Geert.

Extra steun

Bij de Zeeduivels trok men dan ook aan de alarmbel, “want het is zwoegen om boven water te blijven.” Een oproep die niet in dovemans oren viel bij het stadsbestuur. Zij kondigden immers extra maatregelen aan ter ondersteuning van de watersportverenigingen. “Zo zullen de clubs de huur voor het gebruik van de zwembaden moeten betalen die ze ook in Tielt betaalden. De rest passen wij bij. Daarnaast zullen wij maandelijks 5 euro per lid onder 18 jaar betalen aan de club als compensatie voor het vervoer”, duidt schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V).

Ondertussen gaf ook Hedwig Verdoodt ook een update over de toestand van het zwembad. “We hebben al met een aantal gespecialiseerde firma’s samengezeten en besloten om de loshangende, rotte betonstukken af te kappen en daarna te kijken of de lagen die eronder liggen nog herstelbaar zijn of niet. Daarna kunnen we beslissen of het zin heeft om de kuip te herstellen of niet.”

Samen met Meulebeke?

Maar in het geval van een definitieve sluiting, lijkt een mogelijke oplossing al in de maak. In de gemeenteraad van Meulebeke liet Meulebeeks burgmeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) zich immers ontvallen dat hij wel heil ziet in een intergemeentelijk zwembad met een buurgemeente of -stad. Gezien de omstandigheden wordt dan natuurlijk naar Tielt gekeken. Een idee dat Hedwig Verdoodt niet meteen naar de prullenbak verwees, integendeel. “Soms is één plus één meer dan twee hé”, liet ze optekenen. “Het zou onnozel zijn om op vijf kilometer van elkaar twee nieuwe zwembaden te zetten. Zo kan het kostengewijs een uitstekende zaak zijn, want naast de bouwkosten die je dan op twee partijen kan verhalen, kan je ook de onderhouds- en exploitatiekosten drukken. Daarnaast is het ook zo dat je met twee partners meer kan aanbieden in één groot zwembad dan in twee kleine zwembaden. Stel bijvoorbeeld dat wij een zwembad met acht baantjes nodig hebben en Meulebeke een van zes, dan kunnen we er samen misschien een van twaalf zetten. Dat is dus zeker een interessante piste.”