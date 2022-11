Steunfonds moet Lucien & Lizette na gasexplosie helpen heropstarten: “Vastbesloten om project nieuw leven in te blazen”

In de nasleep van de zware gasexplosie die onder andere twee exclusieve projecten van vzw Duinhelm trof, werd nu een steunfonds opgericht voor de heroprichting van de inclusieve lunchbars Lucien & Lizette. “Beide projecten worden hoogstwaarschijnlijk in één project ondergebracht”, klinkt het.

Donderdag 13 oktober staat bij heel veel mensen in de badstad voor altijd in hun geheugen gegrift. Die dag maakte een zware gasexplosie om 11.36 uur de inclusieve projecten Lucien & Lizette met de grond gelijk, maar werden ook tientallen bewoners en handelaars getroffen door de ramp. Drie mensen raakten zwaargewond. Een brandweerman mocht na enkele dagen al het ziekenhuis verlaten, de politieman mocht onlangs terug naar huis om verder te herstellen. Ook Friedl, medewerker bij vzw Duinhelm, revalideert nog steeds verder.

Lizette, een inclusieve soepbar, zag het levenslicht in maart 2019. Ruim een jaar later werd vlak naast de deur de inclusieve saladbar, Lucien, opgericht. Bij beide projecten kunnen mensen met een handicap aan de slag. Ze staan in voor de bediening in de zaal en helpen in de keuken. In juni van dit jaar stapten ze nog op een ludieke manier in het huwelijksbootje met een groot feest. Tot op 13 oktober een gasexplosie een einde maakte aan het sprookje.

“De solidariteit is groot”, zegt directeur van vzw Duinhelm, Saskia Verelst. “Er worden verschillende acties opgezet om ons te steunen en we zijn vastbesloten om het project nieuw leven in te blazen. Dat zal uiteraard opnieuw in het centrum zijn en we denken er ook aan om van twee panden naar een pand – maar dan een iets groter pand – te gaan. Ze zijn nu toch getrouwd en dus kunnen Lucien & Lizette beter samen onder een dak vertoeven. De mensen die er aan de slag waren zijn hun houvast kwijt en die willen we hen teruggeven. Mensen met een handicap moeten elke dag opnieuw knokken om een rol van betekenis te vervullen binnen onze maatschappij. Met Lucien & Lizette boden we hen een zinvolle dagbesteding en daar waren ze best wel trots op.”

Eén pand

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende acties die worden opgezet – zo is er volgende week een benefietavond door Basketbalclub Oostende en houdt de supportersclub van voetbalclub KV Oostende een pannenkoekenverkoop – werd een steunfonds opgericht via het Streekfonds West-Vlaanderen, onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting. “We zijn zo dankbaar dat iedereen zijn of haar uiterste best doet om ons te helpen, want er is wel degelijk veel geld nodig om het project te heropstarten. We vragen echter om ons iets te laten weten via steunfondslucien&lizette@duinhelm.be indien acties op touw gezet worden”, aldus de directeur.

Ook Economisch Huis Oostende springt in de bres voor Duinhelm. “We gaan Duinhelm helpen om een geschikt pand te vinden dat voldoet aan de vereisten om het project nieuw leven in te blazen”, zegt directeur Filip Roelandt. “Ook voor de getroffen handelaars bekijken we hoe we hen verder kunnen ondersteunen.”

Wie een gift wil doen kan dat op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met vermelding: +++623/3752/30061+++. Alle sommen worden aangewend voor de heropstart van Lucien & Lizette. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar voor 45 procent.