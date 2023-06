Steunactie via internet: Caroline droomt van een brommer

Caroline Van Haperen (44) is afkomstig van Antwerpen en woont in een bescheiden appartementje aan de Troonstraat in Oostende. Als kind werd ze in een instelling geplaatst in Gistel. Omdat ze heimwee had naar de kust, is ze in 2018 in Oostende komen wonen.

In Antwerpen werkte ze in een slagerij en in Oostende kon ze terecht in de beschutte werkplaats. Door een depressie en moeilijkheden met haar gezondheid, verloor ze haar werk. Ze is minder mobiel, kan niet ver stappen en heeft zelfs problemen om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen. Daarom is Caroline een steunactie gestart via Facebook en internet. Ze droomt van een ‘brommer’.

“Ik wil me graag verplaatsen en onder de mensen komen”, vertelt Caroline. “Door mijn beperkte mobiliteit is dat een probleem. Ik ben veel thuis en probeer me bezig te houden met knutselen en diamond painting. Bij dit mooie weer wil ik ook naar buiten kunnen en genieten van wat beweging. Dat is niet gemakkelijk. Ik droom al jaren van een ‘brommer’, maar ik heb de financiële mogelijkheden niet om er één te kopen. Daarom heb ik een steunactie gelanceerd via internet: ‘Mijn wens is een brommer te hebben’. Ik blijf hopen dat iemand mij wil helpen. Alle donaties zijn welkom.”

Info: caroline.vanhaperen366@gmail.com