Steunactie gestart voor Esther en Tuur: “Ze zijn nog altijd op zoek naar noodwoning”

In Moorsele zijn het Sint-Lutgardiskoor en harmonie Concordia Kunst Naar Vermogen afgelopen weekend gestart met een financiële steunactie voor hun leden Esther Reynaert (94) en Tuur Vanlerberghe (88) uit de Overheulestraat. Die werden op 1 februari het slachtoffer van een hevige woningbrand, die de hele bovenverdieping in de as legde en voor veel rook- en waterschade zorgde. Dat maakte het pand voor ruime tijd onbewoonbaar.

Met hun actie ‘Moorsele helpt Esther en Tuur’ willen de twee verenigingen het koppel een duwtje in de rug geven bij de opstart in een nieuw tijdelijk huisje. Ze hopen hen op deze manier een hart onder de riem te steken.

Ze doen hierbij ook beroep op andere Moorselenaren, die in het weekend allemaal een flyer over de actie in de brievenbus kregen.

De beide oudjes verbleven tot voor kort in kortverblijf. “Ze zijn nog altijd op zoek naar een noodwoning”, zegt mede-initiatiefnemer en co-voorzitter van het koor Dominique Acke. “Wij hopen dat de bewoners van Moorsele nog eens hun groot hart tonen. Dat gebeurde eerder al bij andere hulpacties die wij onder de naam ‘Moorsele solidair’ opzetten. Nu leverde de flyeractie op een dag tijd al 1.000 euro op. En de persoonlijke giften zijn niet bepaald klein. Het koppel is bekend in Moorsele. Dat helpt natuurlijk mee.” (AV)