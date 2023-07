Steun Poperingse Hopkoninginkandidaten en hun drie goede doelen

Jolien, Charlotte en Marthe zijn kandidaat voor de Hopkoninginverkiezing op zaterdag 16 september in Poperinge. Op zondag 23 juli organiseert het trio, onder de naam Hoplusan, een fietstocht en een bierpongtoernooi met afterparty ten voordele van drie lokale goede doelen.

Hoplusan staat te popelen om zich aan het Poperingse publiek voor te stellen. De kandidates willen zich bewijzen als waardige ambassadeurs van de stad en engageren zich voor lokale goede doelen. Met hun evenement op 23 juli steunen ze ‘t SchildPad, De Lovie en De Loods.

Fietsen en genieten

Op de parking van JOC De Kouter start je tussen 13 en 17 uur een fietstocht van 30 km tussen de hopvelden. Bij brouwerij De Plukker krijg je uitleg over de hopplant en kan je je dorst lessen. De tocht brengt je verder naar brouwerij St.Bernardus in Watou, waar je niet alleen van het adembenemende uitzicht, maar ook van een lekker ijsje geniet. Je komt er te weten hoe bier gebrouwen wordt. De laatste stop is bij het kasteel van De Lovie, waar je de geschiedenis van de hopplant in Poperinge ontdekt. De bewoners trakteren je op een versnapering.

Ook wie niet fietst is van harte welkom bij JOC De Kouter, vanaf 14 uur kan je terecht op een gezellig terras met kinderanimatie, springkastelen en livemuziek.

Bierpong

Om 20 uur start het allereerste Poperingse bierpongtoernooi. Teams van drie personen nemen het tegen elkaar op, je kiest zelf tussen gewoon of alcoholvrij bier. Na het toernooi volgt een afterparty in het jeugdhuis vanaf 22 uur met dj’s Jeallousy, Achilles, Nevermind en Gilles.