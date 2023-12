Steun de Proper Strand Lopers met een geluksbrol

Noordzee Trash Art lanceert opnieuw een project dat de verbondenheid van kerst laat samensmelten met het sensibiliseren over de zwerfvuilproblematiek. Je kan de geluksbrol kopen en zelf een stukje afval toevoegen. Vervolgens scan je de bijhorende QR-code, doe je een wens en geef je de geluksbrol door. Nadien wordt via het scannen in kaart gebracht welk traject de bol heeft afgelegd. Op 6 januari 2024 worden er drie winnaars gekozen onder alle deelnemers. Een geluksbrol kost 12 euro, de opbrengst gaat naar de Proper Strand Lopers. (HH)

Er zijn slechts 100 exemplaren beschikbaar, je kan ze kopen via een Messengerberichtje aan Noordzee Trash Art of een mail naar info@properstrandlopers.be.