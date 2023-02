Sterrenstoeten leveren 3.000 euro op voor Integraal

Bij bakkerij Paulus op het bedrijventerrein Monnikenwerve in Brugge overhandigde het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge een cheque ter waarde van 3.000 euro aan het bestuur van vzw Integraal.

Integraal is een zogenaamde ‘welzijnsschakel’ waarbij vrijwilligers mensen met beperkte kansen of in sociale uitsluiting ontmoeten en ondersteunen. De werking van Integraal bestaat voornamelijk uit huiswerk- en studiebegeleiding voor anderstaligen.

Het geschonken bedrag komt uit de opbrengst van de Sterrenstoeten die het Comité voor Initiatief op 17 en 18 december vorig jaar organiseerde. “We vertrokken hierbij voor de eerste keer vanuit de school Maricolen. Ook de Zusters Maricolen zelf zorgden ervoor dat we de stoeten in de beste omstandigheden konden laten doorgaan”, zegt voorzitter van het Comité Filip De Craemer. “De ‘busseschudders’ deden opnieuw goed hun werk en zorgden ervoor dat we een mooi bedrag konden ophalen voor het goede doel van dit jaar, Integraal.”

De voorzitter stond ook nog even stil bij het heengaan van Danny De Wispelaere, de trouwe ‘belleman’ die enkele dagen na de Sterrenstoet onverwacht overleed.