Sterrenstoet vindt nieuwe belleman: Alain Cottenie volgt betreurde Dany De Wispelaere op

Op 16 en 17 december trekt de traditionele Sterrenstoet door de binnenstad, met Alain Cottenie als nieuwe belleman. “Op de donkerste dagen van het jaar willen we graag wat warmte en licht brengen in de stad”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van het organiserende Comité voor Initiatief.

De traditie van de Sterrenstoet, die jaarlijks door de straten van de Brugse binnenstad trekt, gaat terug tot 1935. Kenmerkend voor het initiatief zijn de ‘bussenschudders’, die toeschouwers naar een kleine bijdrage voor het goede doel vragen. “Het doet deugd aan het hart om vast te stellen dat onze oproep om deel te nemen ieder jaar weer beantwoord wordt en dat ook nieuwe figuranten zich aanmelden. Deze komen niet alleen uit Brugge, maar ook uit de ruime omgeving. Meestappen doen ze belangeloos, om op die manier het goede doel te ondersteunen”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van het Koninklijk Comité voor Initiatief.

Ook dit jaar zal de Sterrenstoet, onder regie van Jan Bonne, tweemaal door de straten van Brugge trekken, namelijk op 16 en 17 december. De deelnemers evoceren samen met een kudde schapen, boerenpaarden en een ezel de geboorte van Jezus Christus. De kerststal en de beiaard, die mee gevoerd worden in de stoet, maken er een mooi geheel van.

“We moesten op zoek naar iemand om de grote schoenen van Dany te vullen”

“Vorig jaar verloren we onze gewaardeerde belleman Dany De Wispelaere. We moesten op zoek naar iemand om deze grote schoenen te vullen”, gaat Filip De Craemer verder. “Elf kandidaten kwamen op auditie en het was uiteindelijk Bruggeling Alain Cottenie die het best door de selecties kwam. Hij neemt ook al jaren een sprekende rol in de Heilige Bloedprocessie op. We zijn als Comité heel erg verheugd om zo’n topper te kunnen binnenhalen en waarderen het enorm dat hij wil meewerken aan deze aloude Brugse traditie.”

Zoals gezegd lopen er dus ook ‘bussenschudders’ mee. De organisatoren willen de kooplustigen in de winkelstraten immers wijzen op de nood aan solidariteit tijdens de kerstdagen. De opbrengst gaat dit jaar naar het goede doel Open Balie Brugge, een onderdeel van de Welzijnsschakels die werken rond kansarmoede.

De Sterrenstoet vertrekt beide dagen om 14.30 uur vanuit de school Maricolen en doet de belangrijkste winkelstraten tussen de Markt en ’t Zand en de ruime omgeving van de Markt aan. Op zaterdag krijgt de stoet muzikale begeleiding van de Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke en op zondag van SHW Brugge. Ook de burgemeester en een aantal schepenen zullen meestappen.