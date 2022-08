Sterrenrestaurant M-Bistro zoekt en vindt nieuwe locatie: “Corona heeft ons doen nadenken over onze toekomst”

Mattias Maertens en Sofie Billiet van het gerenommeerde sterrenrestaurant M-Bistro in de Potterstraat te Nieuwpoort verhuizen volgend jaar naar een nieuwe locatie. Ze zullen daarvoor binnen afzienbare tijd een oud bedrijfsgebouw intensief restaureren en renoveren. “We moesten hier geen jaren meer mee wachten”, zegt het koppel vastberaden.

Mattias Maertens en Sofie Billiet, mogen dan al vijf jaar prat gaan op een Michelinster, het koppel heeft recent een heel belangrijke beslissing genomen over de toekomst van hun succesvolle zaak. Mattias en Sofie hebben namelijk onlangs een oud, beeldbepalend pand in het centrum van de IJzerstad gekocht en zullen daar hun restaurant in onder brengen.

Overleven

“Tijdens de corona lockdowns was het ook voor ons een kwestie van overleven”, steekt Mattias van wal. “Het gaf ons wel de tijd om over een en ander goed na te denken, zoals de richting waar we naartoe willen. Sofie en ik zijn dertigers en zullen dus nog een paar decennia aan de slag zijn. We vonden bovendien dat we in ons huidig pand in de Potterstraat ietwat op onze limieten zaten. Niet wat het aantal couverts betreft, maar wel naar het aanbieden van nog een betere beleving aan onze klanten. We beseften meteen ook dat dit iets is waar je niet op je vijftigste moet aan beginnen, maar nu. We zijn daarvoor gestart met een zoektocht naar een ruim pand, maar dan één met karakter, zeker geen nieuwbouw.”

Fabriekje

En dat vonden Mattias en Sofie op een boogscheut van de huidige M-Bistro, op de hoek van de Coppietersstraat en de Sint-Sebastiaanstraat. “Het gebouw, een woning met een grote opslagplaats eraan verbonden, kwam te koop en stond ons onmiddellijk aan”, gaat Mattias verder. “De site heeft een oppervlakte van 500 vierkante meter en diende in een ver verleden als fabriekje. Later was er een kolen- en kachelhandel in ondergebracht en recent diende het nog als opslagplaats voor een schildersbedrijf. We zijn gevallen voor het karakter ervan zoals zijn Vlaamse gevel. En heel belangrijk: we willen nog steeds het restaurant zijn waar we zelf graag zouden willen eten.”

Omgevingsvergunning

Er staat Mattias en Sofie een pak werk te wachten en dat is nog voorzichtig gezegd. “We wachten momenteel nog op de omgevingsvergunning, maar die zal binnenkort afgeleverd worden”, weet Mattias. “We zijn er ons ten volle van bewust dat het een grote uitdaging wordt om van het pand onze droom te maken, maar we kunnen rekenen op een uitstekende ontwerper. Het is zeker onze bedoeling om het op een hedendaagse manier in ere te herstellen. Zonder problemen, en die verwachten we niet, zullen de nodige afbraakwerken in september kunnen starten. De opening plannen we in de zomer volgend jaar en daar kijken we met enthousiasme naar uit”, besluit Mattias Maertens.