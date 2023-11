Sterrenregister voorgesteld in Waardamme

“Veel te klein om te blijven leven, veel te groot om te vergeten.” Met deze woorden werd het korte moment gestart op de Koesterplek in Waardamme op zaterdag 28 oktober bij de voorstelling van het sterrenregister.

Het uitkijken en verlangen naar een kindje is vaak intens. Soms moeten deze gevoelens abrupt plaatsmaken voor verlies en verdriet. Ouders die een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap hebben wettelijk gezien nog altijd geen mogelijkheid om hun kindje te laten registreren.

Het maakt de lange periode van rouw die volgt op het verlies niet eenvoudiger. De gemeente voorziet vanaf nu de mogelijkheid voor ouders om hun sterrenkindje te registreren in een symbolisch sterrenregister. Dit register is in eerste instantie bestemd voor ouders van een stil geboren kindje bij een zwangerschapsduur van minder dan 140 dagen. Deze registratie gebeurt in een register zonder officieel karakter en heeft geen juridische gevolgen.

Troost

Ook ouders van een stil geboren kindje bij een langere zwangerschapsduur kunnen een registratie doen. De registratie gebeurt ofwel online via de gemeentelijke website ofwel na afspraak bij de dienst Burgerzaken in OostCampus. Er is daar gelegenheid tot het ophalen of meenemen van een steen. Je kan de steen zelf personaliseren en een mooi plaatsje geven thuis of op de Koesterplek in de Waarde. “Pas als je zelf een stil geboren kindje in je armen moet sluiten weet je wat het betekent om dan, in alle verdriet, te moeten vaststellen dat je officieel nergens terecht kan om het in één of ander geboorteregister op te nemen”, wist een opa te vertellen bij de voorstelling. “Mijn echtgenote en ik hebben dan via Boven de Wolken een akte aangevraagd, weliswaar zonder officieel karakter voor onze stil geboren kleindochter. Dit was toen al een magere troost voor de ouders, maar het was een begin. Een begin dat nu ook in Oostkamp resulteerde in een sterrenregister.”

Burgemeester Jan de Keyser: “Met dit register komen we tegemoet aan een behoefte die bij meer mensen leeft dan we veronderstellen. Als gemeentebestuur erkennen we het belang van de symbolische waarde. Het register is belangrijk als emotionele steun voor ouders die hun kindje verloren hebben.” (GST)