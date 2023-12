Sterrenmama’s Alexandra (26) en Djensea (25) halen 18.850 euro op voor Boven de Wolken: “De vzw is een deel van het verwerkingsproces geweest”

Sterrenmama’s Alexandra Bouckhuyt (26) en Djensea Vanleenhove (25) sloegen de handen in elkaar om een resem aan activiteiten te organiseren gedurende een achttal maanden. Op die manier haalden ze maar liefst 18.850 euro op. Dat bedrag wordt geschonken aan Boven de Wolken, een vzw die een blijvende herinnering schenkt aan ouders van overleden baby’s. “We hebben zo veel aan hen gehad, dat we besloten om iets voor hen terug te doen”, zegt het duo uit Oostende en Bredene.

Zowel Djensea en Tibo als Alexandra en James gingen door een hel nadat ze beiden hun kindje verloren. Djensea was 38 weken zwanger toen bleek dat het hartje van Xiebe niet meer klopte. Een week later beviel ze van een flinke zoon. “We zijn na de bevalling nog een hele nacht bij hem gebleven, hebben hem nog andere kleertjes aan getrokken en ik zong slaapliedjes voor hem. Daarna namen we nog afdrukjes van zijn handjes en voetjes en knipten we een haarlokje af.”

Alexandra en James kregen in september 2022 verschrikkelijk nieuws van de dagmoeder waar hun zoontje Omélie (8 maanden) verbleef terwijl het koppel ging werken. Omélie werd levenloos gevonden in zijn bedje. Een ongeluk, zo zou later blijken. Een week voor het ongeval vierden ze als fiere ouders nog zijn doopfeest. “We zijn niet meer dezelfden als voor het ongeval. Er is een leven voor en een leven na Omélie”, zegt Alexandra.”

Beide koppels kregen heel veel steun van Boven de Wolken. “Ze gaven ons een herinnering die niemand anders ons zou kunnen geven”, duidt Djensea. “De fotografen van Boven de Wolken leven zo met je mee en pakken het zo goed aan… Ze zijn zeker een groot deel van het verwerkingsproces geweest. Net dat is de reden waarom we voor hen iets wilden terugdoen. We weten dat de vzw probeert te overleven en dat klopt niet. Ze moeten het hebben van giften en krijgen geen financiële steun van de overheid.”

Activiteiten

En dus organiseerden Alexandra en Djensea heel wat activiteiten: van een spaghetti-avond tot een paaseierenverkoop of een bingo. Telkens werden ze geruggensteund door heel veel aanwezigen. “We deden dit ook voor onze zoontjes”, weet Alexandra. “Wat zouden ze fier op ons zijn. We hadden eigenlijk op een bedrag van 10.000 euro gehoopt.”

“Ik verklaarde ze toen al zot”, zegt Anneleen Fransen, stichter van Boven de Wolken. “Met dit bedrag zouden we heel blij geweest zijn.” Maar het werd meer. Toen het bedrag bekendgemaakt werd, pinkte Anneleen een traan weg. Niemand hield het droog. Ze waren in hun opzet geslaagd. Voor Xiebe en voor Omélie. “Elke dag hoop ik dat er steun komt van de overheid, want gemakkelijk is het echt niet”, vertelt Anneleen. “We hebben zo veel kosten om te dragen: van fotomateriaal tot vervoerskosten en verzekeringen. Weet je dat we jaarlijks 20.000 euro moeten betalen, alleen nog maar om ons fotomateriaal te verzekeren? Dat is een pak geld en dan spreken we nog niet over de grootste hap uit ons budget: de personeelskosten.”

De 18.850 euro die de vzw van Djensea en Alexandra krijgt is voor Boven de Wolken een grote steun. “Dit zijn immense bedragen en daar zijn we erg dankbaar voor. We vechten en blijven vechten en door mensen als zij lukt het ons om het hoofd boven water te houden. Ik draag ze voor altijd in mijn hart”, besluit Anneleen.