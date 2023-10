‘Sterrenkijkdag’ bij Astropolis op vrijdag 27 oktober

Al meer dan een kwarteeuw organiseert space science center Astropolis in Oostende de plaatselijke editie van de Sterrenkijkdag, dit jaar op vrijdag 27 oktober van 19 tot 23.30 uur.

Deelname is gratis, behalve het vip-bezoek aan de grote koepel. Rondom Astropolis kan je terecht voor een uitgebreide telescopenstand. Wie zin heeft om de hypermoderne telescoop onder de grote koepel te bezoeken, kan inschrijven voor een vip-bezoek van 45 minuten via www.astropolis.be. In het Lemaitre-auditorium kan je om 19.30 uur (tot 20.30 uur) de voordracht Het nut van sterrenkunde en ruimtevaart bijwonen. Daarna kan je doorlopend twee korte documentaires bewonderen. In de Sputnik Lab workshopruimte stelt JVS Quasar, de Jongerenvereniging voor Sterrenkunde van Oostende, zichzelf voor. Handig voor wie tussen 12 en 24 jaar is, interesse heeft in sterrenkunde en/of ruimtevaart en op zoek is naar een leuke vereniging om lid van te worden. Er is heel wat te beleven en ook het sfeervolle Astrocafé is geopend. (HH)