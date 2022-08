Sterrenchef verklapt zijn 10 favoriete adresjes aan onze kust

Luc Bellings runt dan wel zijn sterrenrestaurant De Vork in het verre Hasselt, de topchef vertoeft ook geregeld in onze contreien. Het leverde het boek ‘De beste brasserieën aan de Belgische kust’ op. Wij vroegen de Limburgse kok naar zijn tien favoriete adresjes (in willekeurige volgorde).

Charl’s in Knokke

“Een klassieker. In het verleden kwamen hier de grootste sterren eten. Jean-Claude Van Damme is er zelfs getrouwd. Het is omgetoverd tot een restaurant in een luxekader, met een heel klassieke keuken. Daar bieden ze een constante kwaliteit dankzij de topchef die ze in huis hebben gehaald. Een typische Knokke-sfeer ook, maar toch heel toegankelijk qua prijzen én superlekker.”

Kalvekeetdijk 137, 8300 Knokke-Heist – www.charls.be





© Heikki Verdurme

Bistro De Kruidenmolen in De Haan

“Een van mijn absolute favorieten aan de kust, misschien zelfs mijn nummer één. Elke keer als ik er ga, zit er ergens wel een sterrenchef aan tafel. Stijn (Bauwens, red.) is een topchef, met enorm veel ervaring en kennis. Hij weet zelfs perfect van welke melk zijn ijs gemaakt is. Een chef waar je vrolijk van wordt.”





GF © GF

Restaurant De Kruier in Ramskapelle

“Kwalitatief vlees, kraakverse vis, veel suggesties… en dat in een heel mooi kader met een prachtig terras en professionele mensen. Hier weten ze perfect welke wijn bij een gerecht past, echt een meerwaarde. Ook een superlocatie, net buiten Knokke.”

Ramskapellestraat 66, 8301 Knokke-Heist – www.kruier.be





© Faye Pynaert

Restaurant Siphon in Damme

“Dit restaurant kennen ze tot in het zuiden van het land. En terecht. Heel authentiek, tot de geruite tafellakens en de outfits van de kelners toe. Een gigantische wijnkaart aan heel democratische prijzen. Alleen al voor een goed glas wijn de oversteek waard. Wat ik wel opmerkelijk vond: hun hoogseizoen is niet zozeer de zomer, maar wel het wildseizoen. Hun fazant is bekend tot aan de andere kant van het land. Een klassieker, ook qua sfeer!”

Damse Vaart-Oost 1, 8340 Damme – www.siphon.be





© Peter Maenhoudt

Brasserie De Markt in Oostende

“De recentste ontdekking. Op een boogscheut van de vismijn vind je deze topzaak, die eveneens topkwaliteit aanbiedt, met ook stijlvol, heel attent en beleefd personeel. Hier wéten ze wat ze inzetten. In veel zaken komen ze soms uit de lucht gevallen, maar hier werken mensen die hun job kennen.”

Wapenplein 16, 8400 Oostende – www.restaurantdemarkt.be





© GF

Restaurant Caricole in Oostduinkerke

“Hier ben ik toevallig eens verzeild geraakt. Ze hebben een super bouillabaisse en hun stoverij is eveneens fantastisch. Dan schotelen ze een reuzenpot voor, met elk een pollepel. Maar het belangrijkste: hij is vers gemaakt. Ik heb de pot letterlijk gezien op het vuur. Heel vaak is het saus uit een potje, met wat gekookt vlees erin. Maar hier wordt de stoverij nog echt zoals het hoort klaargemaakt. De chef staat vol overgave in haar keuken. Toplocatie ook!”

Dorpsstraat 23, 8670 Koksijde – www.caricole.be





© Faye Pynaert

De Oesterput in Blankenberge

“Een regelrechte klassieker met een constante kwaliteit, net zoals de Siphon. Een trouw publiek ook, dat mee voor de sfeer zorgt. Zo authentiek dat je hier echt niéts mag aan veranderen. Hun mosselen, fruits de mer, kreeften… echt top. Dit zijn zaken die zorgen voor een goeie reputatie aan de kust. Een absolute meerwaarde.”

Wenduinse Steenweg 16, 8370 Blankenberge – www.oesterput.com





© Faye Pynaert

Bistro Mathilda in Oostende

“Kwaliteit wordt hier hoog in het vaandel gedragen. De patron in de zaal licht zijn gerechten met liefde toe. Hier vind je ook een heel trouw cliënteel, wat ook veelzeggend is. Hier zijn er veel mensen die elke week of maand komen en goed gesoigneerd worden. We stappen gelukkig over het algemeen steeds meer af van horecazaken die iedereen als een toerist behandelen.”

Leopold II-laan 1, 8400 Oostende – www.bistromathilda.be





© GF

’t Koffiehuisje De Blauwe Vogel in Nieuwpoort

“Deze jonge mensen zijn net gestart voor de coronacrisis en moesten meteen weer dicht. Ik passeerde er toevallig en was nog voor de pannenkoeken verkocht aan de kleine details waar ze aandacht aan besteden. Fenomenaal. Ze maken echt álles zelf en beginnen zelfs al om vier uur ’s morgens. Je voelt aan alles dat dit hun leven en passie is. Leuke locatie ook aan de vismijn.”

Kaai 18A, 8620 Nieuwpoort – www.koffiehuisjedbv.be





© Alex Vanhee

Bistrobar Mout in Damme

“Zij brengen een fantastische keuken met verse gerechten, veelal om te delen. Een open keuken ook, en je ziet ook waar ze hun eigen bier brouwen. Heel plezant, heel mooi. Een heel tof adresje.”

Jacob van Maerlantstraat 7, 8340 Damme – www.moutdamme.be





‘De beste brasserieën aan de Belgische kust’ door Luc Bellings is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts.









Met dank aan Stijn Deschacht van de podcast ‘Over Eten’. Info: www.overetenpodcast.be.