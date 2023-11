Sterke stroming op de Leie zorgt ervoor dat de Sint noodgedwongen met paard en koets zijn blijde intrede moet maken

Door de sterke stroming op de Leie kon de Sint zaterdagnamiddag niet met de boot in Kuurne aanmeren. In plaats daarvan maakte hij zijn blijde intrede in de Ezelsgemeente per paard en koets.

Langs het jaagpad stonden honderden kinderen te wachten om een glimp van de Sint op te vangen. Vervolgens ging het naar het marktplein waar er een geanimeerde show plaatsvond na een toespraak van de Sint. Afgezien van enkele stoute kinderen waren er geen opmerkingen over de rest van de kinderen in Kuurne. De blijde intrede van de Sint werd ook dit jaar weer georganiseerd door de Orde van de Ezel. Alle aanwezige kinderen werden bedacht met een zakje snoep. (BRU)