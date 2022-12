Sterke stijging intrafamiliaal geweld:tot een derde meer meldingen bij CAW

Vooral in Centraal-West-Vlaanderen is de stijging opmerkelijk.

Op een paar weken tijd kwam onze provincie twee keer in het nieuws met intrafamiliaal geweld met dodelijke afloop, in Waardamme en Marke. Ook bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) dat deskundige hulpverlening aan mensen met problemen biedt merken ze een duidelijke stijging van het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld.

In het noorden van de provincie gaat het om een stijging van maar liefst 36 (!) procent vorig jaar, ten opzichte van 2020. In Zuid-West-Vlaanderen gaat het om een stijging van 21 procent.

In Centraal-West-Vlaanderen – het grootste gebied – noteerden ze in 2021 zo’n 1.541 gevallen van intrafamiliaal geweld. Opvallend: dit jaar staat de teller al op 1.931 gevallen. Drie weken voor het einde van het jaar noteren ze daar dus al een stijging van 25 procent. “We merken inderdaad een stijging”, klinkt het bij het CAW. “Slachtoffers krijgen de vraag van de politie of ze hun gegevens mogen doorspelen naar ons. Het merendeel zegt daar wel ja op, waarna we een ambulante begeleiding kunnen opstarten. Maar de mensen die dat weigeren of het simpelweg niet aangeven bij de politie… Het is geen geheim dat het wellicht nog maar het topje van de ijsberg is. We merken trouwens ook een stijging bij de residentiële begeleidingen (de zogenaamde opnames in een vluchthuis, red.).”