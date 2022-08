Sterk vermoeden van PFAS-vervuiling op domein Zoeber in Hooglede, speelpleinwerking kan doorgaan

De gemeente Hooglede werd deze middag op de hoogte gebracht van een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging op speeldomein Zoeber. Om verdere resultaten af te wachten, worden er preventief maatregelen ingevoerd voor inwoners rond het domein. Ook de speelpleinwerking zal actie ondernemen, maar er is geen reden tot paniek over de gezondheid van de kinderen.

In het kader van algemene preventie worden er in Vlaanderen verschillende sites onderzocht op de aanwezigheid van PFAS, dat zijn chemische stoffen die mensen via voeding en grondwater kunnen opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. PFAS kwam vroeger onder meer voor in blusschuim.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onderzochten recent speeldomein Zoeber. Uit de eerste resultaten blijkt dat er een sterk vermoeden is van PFAS-verontreiniging. “Dat komt waarschijnlijk doordat de brandweer in het verleden demonstraties gaf met blusschuim, als activiteit voor de kinderen. Maar dat was echter beperkt tot een brandweerdag per jaar”, vertelt milieuambtenaar Frank Renard.

No regret-maatregelen

De potentiële aanwezigheid van PFAS leidt tot enkele no regret-maatregelen. Die neemt men uit voorzorg in afwachting van verdere gegevens over de bodem- en grondwaterverontreiniging. De inwoners in een straal van 500 meter rond speeldomein Zoeber zullen verwittigd worden enkele preventieve maatregelen toe te passen.

Zo wordt er gevraagd putwater niet als drinkwater te gebruiken en er ook niet mee te koken of koffie mee te zetten, het zwembad te vullen of de moestuin water te geven. In een straal van 100 meter rond de site wordt de inwoners gevraagd om geen zelfgeteelde groenten of fruit, of eieren van eigen kippen te eten.

Geen risico voor kinderen

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft wel een gunstig advies voor de speelpleinwerking. “We zijn op de hoogte van het onderzoek”, reageert jeugdconsulent Arne Vangheluwe. “Er bestaat geen enkel risico voor de gezondheid van de kinderen. Er is dus geen gevaar, dat wil ik benadrukken, maar toch voeren ook wij enkele preventieve maatregelen in. Zo zal het verharde terrein regelmatig gespoeld worden en schenken we nog meer aandacht aan handhygiëne. De pluktuin en de handpomp bij de wadi worden tijdelijk afgesloten, in afwachting van verdere resultaten.”

De speelheuvels en de boszone blijven verder toegankelijk, daar werden nooit demonstraties gegeven. “Bovendien werd die zone in 2020 volledig heringericht”, besluit Vangheluwe.

(LV)