Stephanie Planckaert schenkt namens Carrefour een pallet pasta aan sociale kruidenier De KABA in Brugge

Carrefour heeft in het kader van de solidariteitsactie ‘Christmas on Tour’ een pallet pasta geschonken aan de KABA, een sociale kruidenier die levensmiddelen aanbiedt aan kansengroepen in Brugge. De pasta werd overhandigd door BV Stephanie Planckaert, de bekende dochter van voormalige wielerglorie en tv-vedette Eddy Planckaert.

De KABA maakt deel uit van Welzijnsvereniging ’t Sas en is een samenwerkingsverband tussen OCMW Brugge, Stad Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen. Op doorverwijzing van de sociale dienst kunnen klanten gebruikmaken van de kruidenierswinkel waar je gratis of aan sterk verminderde prijzen kwalitatieve voedsel-, onderhouds- en verzorgingsproducten kan verkrijgen.

Kansengroepen

Volgens Nele De Kesel, hoofdmaatschappelijk werker sociale economie is de KABA één van de initiatieven die het OCMW vanuit Welzijnsvereniging ’t Sas ondernemen om hulp te bieden aan kansengroepen. Naast de sociale kruidenier bieden we ook dienst- en hulpverlening via een inloophuis, woonbegeleiding, crisisopvang en nachtopvang…”

Carrefour werkt het hele jaar door samen met voedselbanken en verenigingen die actief zijn in de voedselhulp sector. Met de solidariteitsactie ‘Christmas on Tour’ steunen ze de Belgen die getroffen zijn door de koopkrachtcrisis. Nu het feestseizoen nadert is er extra vraag naar levensmiddelen.

Schenkingen

Om tegemoet te komen aan die vraag besloten verschillende Carrefour hypermarkten om schenkingen te doen aan organisaties zoals de KABA. Naast de hypermarkt in Brugge nemen ook de hypermarkten van Luik, Moeskroen, Namen, Hasselt, Burcht en Gent deel aan de actie. Voor deze schenkingen werd er een beroep gedaan op 6 Franstalige en 6 Nederlandstalige Belgische persoonlijkheden. In Brugge werd de pasta overhandigd aan de KABA door Stephanie Planckaert.

Pablo Annys, voorzitter welzijnsvereniging ‘t Sas is heel dankbaar voor deze schenking: “Dankzij deze bijdrage kunnen we nog betere hulp verlenen aan kansengroepen en ze ondersteunen in het overbruggen van deze moeilijke financiële periode. Zo zien we dat wanneer verschillende organisaties samenwerken we nog doeltreffender zijn in het creëren van kansen voor degenen die minder hebben.”