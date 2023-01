Stephan Vandemaele luidt de nieuwjaarsreceptie in: “Als belleman heb je een verbindende rol”

Na de tragische dood van Peter Caesens in een woningbrand begin maart 2020 werd in Groot-Kortrijk gezocht naar een nieuwe belleman of -vrouw. Tijdens de Rollofeesten eind augustus 2021 werd Stephan Vandemaele als enige kandidaat (Pascal Waignein trok zijn kandidatuur in, red.) verkozen tot de nieuwe Kortrijkse belleman en dat doet hij met veel plezier. “Je wordt gevraagd naar allerlei festiviteiten en je leert veel nieuwe mensen kennen. Dus je zit in de leute en bij het volk, wat wil je nog meer”, lacht Stephan.

Om belleman of -vrouw te worden, moet je enkele proeven uitvoeren tijdens de Rollofeesten in Rollegem. Hoewel de uitslag al beslist was, heeft Stephan Vandemaele ze destijds toch doorlopen. “Je moet met verschillende opdrachten je stem laten horen want die moet namelijk zonder microfoon klaar en duidelijk kunnen verkondigen.”

“Daarnaast moet je motiveren waarom je een geschikte kandidaat bent. Ik heb dat dan ook gedaan voor de lol en de aanwezigen. Een beoordeling was in principe niet meer nodig, maar iedereen was overtuigd.”

Verbinding

Zijn eerste officiële opdracht was het verzorgen van het personeelsfeest van Stad Kortrijk. Intussen zijn er al heel wat bijgekomen waaronder het verkondigen van de Paasfoor, de opening van de N43, het aansteken van de kerstboom en de rondleiding door Winter in Kortrijk.

Het eerstvolgende optreden is op zaterdag 7 januari bij de nieuwjaarsreceptie aan de verlaagde Leieboorden, aan de Broelkant. Vanaf 17.15 uur kan je Stephan al in de stad zien rondlopen. Hij zal mensen wijzen op de gratis nieuwjaarsreceptie met vuurwerk, hapjes en drankjes en hen aanmoedigen om naar daar te gaan. “Eigenlijk is het mijn doel om mensen warm te maken voor een evenement en hen te enthousiasmeren. Als belleman heb je een verbindende rol.”

Naast de vanzelfsprekende voorwaarde om een dragende stem te hebben, moet een belleman volgens Stephan het nieuws op een ludieke manier kunnen aankondigen – “af en toe eens gek doen om het niet te worden” en niet te lang speechen. “Dat is zinloos want het houdt de aandacht van de mensen niet vast. Maximum twee minuten. Dan geef ik het woord aan de burgemeester of de verantwoordelijke.”

Voor het leven

Als belleman is Stephan Vandemaele voor het leven benoemd. “Tegen mijn democratische principes in (lacht) ben ik belleman zolang ik wil of de gezondheid het toelaat. Ik doe het zeer graag, dus ik ben van plan het te doen zo lang het kan. Ik vind het fantastisch om onder de mensen te zijn en nauw betrokken te zijn bij alles wat leeft in Kortrijk. Alles wat hier in deze fantastische stad gebeurt, ligt me nauw aan het hart.”

Na de nieuwjaarsreceptie begint de agenda van Stephan weer langzaamaan aan te dikken voor 2023. Concreet staat reeds een rondleiding door de parochie gepland met de communicanten van Rollegem. Overal waar Stephan wordt gevraagd, gaat hij naartoe, zolang hij vrij is. “Maar ik dring mij nooit op. Ik ga nooit zelf organisatoren contacteren.” Iedereen kan dus de belleman inschakelen, zelfs voor privéaangelegenheden. Hij maakt geen onderscheid.