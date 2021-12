Stéphan, Elodie en Lotte: onze ambassadeurs voor De Warmste Week

De Warmste Week, de populaire eindejaarsactie van VRT met onder meer een radiomarathon, steekt in een nieuw jasje. Thema dit jaar is ‘Kunnen zijn wie je bent’. In de aanloop naar die week worden tal van ambassadeurs opgetrommeld. In West-Vlaanderen kunnen ze rekenen op drie kleppers: Stéphan Tanganagba (24) uit Kortrijk, Elodie Gabias (24) uit Waregem en Lotus Li (19) uit Brugge. De slagzin van de actie is hen op het lijf geschreven.

Jezelf durven en kunnen zijn. Dat is het motto van De Warmste Week, de jaarlijkse actie tussen Kerstmis en Nieuwjaar waarbij VRT een maatschappelijk thema centraal zet en daarvoor geld inzamelt. De boodschap Kunnen zijn wie je bent leeft heel sterk bij jongeren. Door onzekerheden en sociale media is er immers niet veel nodig om aan zichzelf te twijfelen. Met allerlei inzamelacties wil De Warmste Week daar nu aandacht voor vragen. Om hun boodschap kracht bij te zetten, klopten ze aan bij enkele ambassadeurs. In West-Vlaanderen zijn die niet van de minste.

Stéphan Tanganagba vormt samen met Gloria Monserez en Kawtar Ehlalouch het kernteam van de actie, aangevuld met 18 jongeren die heel Vlaanderen warm willen maken voor deze actie. Elodie Gabias en Lotus Li zijn daar twee van.

Vlog op kot

Stéphan Tanganagba: “Ik doe mee omdat ik in de zaak geloof, niet om een posterboy te zijn.” (foto VRT) © © VRT – Joost Joossen

Stéphan Tanganagba (24) uit Kortrijk, met roots in Congo, heeft net zijn studies bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven afgerond. “Maar ik moet wel nog mijn thesis afwerken”, klinkt het. “Sinds september ben ik evenwel aan de slag voor de VRT, waar ik achter de schermen werk van De Warmste Week. Het sluit mooi aan bij mijn studies. Dat ik als ambassadeur dat platform mag gebruiken om de boodschap uit te dragen, vind ik een hele eer. Ik was altijd al benieuwd om te zien hoe het eraan toegaat bij de media. Dat ik achter de schermen werk, is een groot pluspunt. Ik wéét waarvoor ik het doe.” Trouwe kijkers van Iedereen Beroemd herkennen Stéphan ongetwijfeld van de rubriek waarbij hij op kot een vlog bijhield.

Sinds maandag trekt Stéphan op pad met Gloria Monserez, waarbij ze zoveel mogelijk mensen, van op het werk tot op de sportschool, aan het dansen willen krijgen. “Iedereen kan dansen, wat ook je afkomst, geaardheid of achtergrond is. Tijdens het dansen, kan je ook helemaal jezelf zijn. Het is echt heel tof om dit te doen. Dat ik nauw samenwerk met Gloria en Kawtar (radiopresentatrice bij MNM, red.) is een extra pluspunt. Zij hebben tien keer meer ervaring dan ik, maar ze stellen mij op mijn gemak. Ik kreeg ook al een paar keer de vraag of ik het nu niet vervelend vind dat alles wat teruggeschroefd wordt wat events betreft. Of ik het niet leuker had gevonden om iets te doen waarbij mijn gezicht vaker te zien was, maar dit draait niet rond mij. Ik wil ook geen posterboy zijn, de boodschap is echt het allerbelangrijkste. Of ik altijd mezelf ben geweest? Ik heb er net zoals iedereen mee geworsteld. Als student moest ik soms drie of vier jobs combineren om mijn studies te bekostigen. En natuurlijk heeft dat ook zijn impact op je mentale gezondheid, zeker als je vrienden op dat moment leuke dingen willen doen. Ik ben nog altijd wat op zoek naar mezelf, maar mensen die naar je luisteren, maken echt wel een verschil.”

Impact

Staat ook altijd op de bres voor jongeren: de Brugse Lotus Li (19), die in haar tweede jaar social sciences zit aan de VUB in Brussel. Ze is adviseur voor de Vlaamse jeugdraad en schrikt er niet voor terug om letterlijk en figuurlijk op de barricades te gaan staan. Ook door haar persoonlijk verhaal – Lotus heeft Chinese roots en is geadopteerd – vraagt ze aandacht voor mentale gezondheid.

Lotus Li. (foto vrt) © © VRT 2021

“Want de impact van een adoptie is emotioneel erg groot. Het is een soort groeiproces en het vraagt flink wat tijd. Ik voel dat ik ook steeds meer mezelf kan zijn, al blijf ik heel perfectionistisch ingesteld en moet ik nog wat werken aan die innerlijke rust. Ik wil vooral iets kunnen betekenen voor iemand anders en zoek nog volop mijn weg daarin. Voor iedereen is dat een ander proces, maar ik voel dat veel mensen struggelen. Mijn tip? Praat erover. Je denkt vaak dat je raar bent, maar dat is niet zo. Ik dacht ook lang dat niemand mij begreep, maar door te lezen en met andere mensen te praten die ook geadopteerd zijn, zorgde dat voor een ander beeld. Met De Warmste Week wil ik een extra engagement aangaan. Jammer dat heel wat events zijn weggevallen, maar ik doe er alles aan om de boodschap die ze uitdragen zoveel mogelijk te ondersteunen.”

Snobschool

De bekendste in het rijtje is misschien wel Elodie Gabias (24) uit Waregem. Zij maakt al een paar jaar furore met haar Instagram-kanaal, waar ze afwijkt van het klassieke influencerplaatje door echte foto’s te laten zien. “Veel mensen zien het als een soort aanklacht of een manier om aandacht te vragen voor body positivity (de boodschap dat alle lichamen mooi zijn en gezien mogen worden, red.)”, aldus Elodie. “Voor mij is het echter begonnen enkel met de intentie om plezier te maken. Ik deed het dus niet om de mindset van mensen te veranderen, wel om hen te laten lachen. Toch is het fijn dat het positief wordt opgevat. Ik ontvang nauwelijks negatieve reacties. Integendeel. Mensen noemen mij soms een voorbeeld, wat wel raar aanvoelt. Ik pleit er vooral voor om van het leven te genieten. Zonder dat je het wil, kan het morgen allemaal gedaan zijn. Je hebt het niet altijd in de hand.”

Elodie Gabias. (foto vrt) © © VRT 2021

Zelf was Elodie heel lang een buitenbeentje. “Zeker op de snobschool waar ik zat in Waregem, voelde dat zo aan. Dan wil je er eigenlijk bij horen, of lig je daar wakker van, terwijl dat eigenlijk echt niet nodig is. Voor mij is dat enorm veranderd toen ik van school veranderde. Toen ik orthopedagogie ging studeren in Gent, is dat gevoel alleen maar sterker geworden”, aldus Elodie, die momenteel communicatiewetenschappen studeert in Antwerpen. Komende zondag vind je haar in Mechelen, waar ze meewerkt aan een actie. En via haar website verkoopt ze ook speciale merchandising, waarvan de opbrengst naar De Warmste Week gaat.