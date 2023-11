Stem nog tot 6 november voor de twee misskandidates uit De Panne

De Panne telt maar liefst twee jongedames die meedingen naar het begeerde Miss België-kroontje. Dat zijn Juliette Popeye, de kersverse Miss West-Vlaanderen, en Maria Santeramo die de Publieksprijs Miss West-Vlaanderen won. Je kunt nog tot 6 november je stem uitbrengen, maar ook het Charity Event van Juliette steunen.

Burgemeester Bram Degrieck was er als de kippen bij om de twee jongedames uit zijn gemeente te feliciteren. “Juliette is nog maar pas verhuisd naar De Panne, en nu al Miss West-Vlaanderen. Het zal hier goede grond zijn”, postte hij op de sociale media.

Benefiet

Voor Juliette wordt het een druk en spannend jaar: “Ik ben net begonnen aan mijn studies criminologie aan de UGent, en het wordt ongetwijfeld een uitdaging om dat te combineren met de Miss Belgiëverkiezing. Maar ik ga me er 100% voor smijten! Op 11 november organiseer ik een Charity Party met top-dj’s in de Surfclub van Side Shore Surfers De Panne. Deze benefietactie steunt het Fonds Parkinsononderzoek van de UGent. Wie deelneemt koopt een Gold-ticket (50 euro) of een Silver-ticket (25 euro). Met de Gold-formule ben je welkom vanaf 19 uur, en daarin is het toegangsticket inbegrepen, diverse pastagerechten van ‘Pasta La Vista’ en aperohapjes van Surfburger en 4 drinks. Wie een Silver-ticket heeft, is welkom vanaf 21 uur en heeft recht op 4 drinks. Wie er niet bij kan zijn, kan ook een gift doen op rekeningnummer BE65 7330 7671 4296 op naam van Juliette – Fonds Parkinsononderzoek. Info en inschrijven kan tot 5 november op mijn FB- of Instagram-account (Juliette Popeye).”

Maria Santeramo kreeg de meeste stemmen van het publiek en won zo de Publieksprijs in de verkiezing Miss West-Vlaanderen. “Nu ben ik klaar voor de volgende ronde! Maar ik ben in september ook mijn derde jaar business & talen in Gent gestart, en ik wil zeker mijn studies niet verwaarlozen!”

Stemmen

Beide dames roepen alle West-Vlamingen op om op hen te stemmen als Miss België 2024. Dit kan nog tot 6 november door ‘MWV 19’ te sms’en naar het nummer 6665 voor Juliette of ‘MWV 05’ naar hetzelfde nummer voor Maria.