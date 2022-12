Stem Kristof Vanhee tot Krak van Koekelare

Al 35 jaar is Kristof Vanhee (55) zelfstandig schoenlapper in het dorp van de Fransmans. De man heeft een hart van goud. Hij is een fervent natuurliefhebber, een wijnkenner maar vooral iemand die steeds anderen helpt. Zo zette hij dit jaar een benefiet op poten voor de allereerste Oekraïense vluchtelingen die in Koekelare arriveerden. “Ja, ik vond het mijn plicht om een positieve bijdrage te leveren. En de mensen hebben mijn oproep gehoord en kwamen massaal afgezakt naar mijn gelegenheidskroeg, waardoor we die mensen 1.000 euro aan startkapitaal konden schenken”, reageert Kristof verrast toen wij hem meldden dat hij genomineerd was voor de titel van Krak. (EV)