Stem jouw favoriet tot dé Krak van je gemeente

Zoals jaarlijks gaan we met De Krant van West-Vlaanderen weer op zoek naar de West-Vlaamse helden die zich afgelopen jaar ingezet hebben voor hun gemeente. Vanaf vandaag zijn de stemlijnen open en kan jij kiezen voor jouw favoriet!

Ook in dit bizarre jaar gaan we opnieuw op zoek naar de Krak van elke West-Vlaamse gemeente. Naar iemand die zich in 2021 positief liet opmerken en zich in dit uitzonderlijke jaar extra inzette voor anderen.

Ontdek op KW.be/krak welke kandidaten dit jaar werden geselecteerd.

Jij kan mee bepalen wie de Krak van jouw gemeente wordt door hier te stemmen voor jouw favoriet. Dat kan nog tot en met zondag 9 januari.

In De Krant van West-Vlaanderen kom je dan te weten wie de krak is geworden.