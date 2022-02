Stem jij Justine Soetaert tot Miss Flandrienne?

Justine Soetaert is een van de vijf finalisten van Miss Flandrienne 2022, een verkiezing in een organisatie van de Vlaamse Wielrijdersbond. De Varsenaarse ontdekte de passie voor de fiets en mountainbike door corona en haar vriend. “Mijn nonkel is overleden in een mountainbike-ongeval. Ik zie het als mijn eerbetoon dat ik zijn hobby voortzet.”

Justine (21) woont nog thuis bij haar ouders Alain Soetaert en Marinka Van Weydeveldt in de Steenovenstraat in Varsenare. Ze heeft nog een vier jaar oudere zus, Lynn. Justine is derdejaarsstudente ergotherapie aan Vives en loopt momenteel stage in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw aan het station in Brugge. Haar weekends spendeert ze in Geel, waar haar vriend David Buts woont. Het is ook door hem dat ze de passie voor de fiets ontdekte. “Ik leerde David kennen tijdens een skivakantie. We waren allebei mee als initiator en gaven skilessen. Ik heb tot mijn achttiende voetbal gespeeld bij Ladies Oudenburg. Maar als ik wou trainen op vrijdagavond en spelen op zondag, had ik niet veel tijd meer over om op en af te gaan naar Geel. Ik heb me toen een tijdje toegelegd op lopen, maar ik ben daarvoor te blessuregevoelig. Dus zocht en vond ik iets anders.”

Noodlottig ongeval

Justine rijdt zowel met de koersfiets als met de mountainbike, al geniet die laatste haar voorkeur. “Het is de hobby van mijn vriend, maar het was ook de grote hobby van mijn nonkel Franky Van Weydeveldt uit Ruddervoorde. Hij overleed in Doornik bij een noodlottig ongeval met zijn mountainbike. Tijdens een tourtocht belandde hij tijdens een afdaling in een greppel. Hij ging overkop en is slecht geland. Toch schrikt dit mij niet af om zelf te mountainbiken. Ik zie het als een eerbetoon dat ik mijn nonkel zijn hobby kan voortzetten. Ik rij zelfs met een mountainbike van hem.”

Justine mountainbiket niet alleen met haar vriend David in de prachtige streek rond Geel en in Limburg. Ze doet dat ook bij de Dirty Shifters, het mountainbiketeam van Biketeam Den Heirweg. Deze club heeft zijn thuisbasis in Zedelgem. “Ik sport ongeveer tien uren per week. Ik heb dat nodig. Fietsen en mountainbiken is pure ontspanning voor mij. Maar ik ga ook drie keer per jaar skiën. Ook dat zou ik niet kunnen missen. Het zijn mijn grote passies.”

Justine is ook een van de vijf finalisten van Miss Flandrienne 2022. “Ik zie deze verkiezing als een leuke kans. Mensen kunnen nog tot zondag 20 februari voor mij stemmen. Dat kan door een mailtje te sturen naar missflandrienne@vwb.be. In het onderwerp van de mail vermeld je ‘Miss Justine’.” Ook op de website kan je een stem uitbrengen.

