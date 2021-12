Steffie Sansen houdt er een collectie bijzondere huisdieren op na: Van woestijnratten tot gifkikkers

Steffie Sansen heeft een hart voor dieren en houdt er een collectie bijzondere huisdieren op na. Naast vogels en vissen houdt Steffie van slangen, woestijnratten, witte muizen en gifkikkers.

Steffie Sansen (29) woont in de Grauwe Broedersstraat 27 en heeft een 40-tal huisdieren, allemaal veilig in hun eigen plekje en achter slot en grendel.

“Ik heb gifkikkers, vissen, woestijnratten, vuurbuikpadden, vogels, kwartels, witte muizen, korenslangen en een Axolotl of Mexicaanse watersalamander. Oorspronkelijk ben ik een twee jaar geleden gestart met muizen, slangen en ratten. Iemand in de familie had er en ik vond dat wel leuk, dus ben ik zelf ook gestart met het houden van dergelijke huisdieren”, vertelt ze. Verder is er wel nog een en ander dat ik graag zou willen, afhankelijk van wat op de beurzen wordt aangeboden.” Die beurzen vinden plaats in eigen land, Nederland en Duitsland. Ieder dier heeft zijn eigen onderkomen met specifieke temperatuur- en voedingseisen.

Eten en drinken

“Mijn vissen zijn koudwatervissen en hebben geen verwarming nodig, de slangen en kikkers leven op een temperatuur van een 20 graden en voor de anderen moet ik enkel zorgen dat ze het niet koud krijgen. Ik zet regelmatig de ramen open, maar wanneer het te koud dreigt te worden moeten ze opnieuw dicht”, legt Steffie uit.

Hoe ze spelen, zich amuseren en vaak ook gekke toeren uithalen, daar geniet ik van

“Wat eten betreft, de kikkers eten fruitvliegjes, springstaatjes en ovenvliegjes, de woestijnratten houden van droge korrels, de padden lusten krekels, de slangen verslinden levende, voor dat doel gekweekte, muizen. De muizen leven op korrels, de kwartels die niet om op te eten zijn, leven ook op korrels en de axolotl heeft rode bloedwormen en droogvoer nodig.”

“Het drinken verschilt ook naargelang het dier. De een krijgt kraantjeswater, terwijl een ander flessenwater nodig heeft en nog een andere speciaal water moet krijgen.” Het aankopen van deze dieren, het eten dat speciaal is en het onderhouden kost behoorlijk wat. Het hangt ervan af waar je de dieren koopt, maar uiteraard moet er eten worden aangekocht, en moet er voorzien zijn in een aangepast verblijf voor de dieren. Mensen vinden het vaak een dure hobby maar het is de enige hobby die ik heb en die kost mij per maand zo’n 100 euro, dat valt dus nog mee”, gaat Steffie verder. “Daar tegenover staat het plezier dat ik dagelijks aan mijn dieren beleef. Zo kan men met een woestijnrat net zo goed knuffelen en spelen als met een kat, maar ook het onderhouden van de dieren, hun gedrag observeren, hoe ze spelen en zich amuseren en vaak gekke toeren uithalen, daar geniet ik van. Al mijn dieren hebben hun eigen ‘huis’ waar ze veilig en warm zitten en waar ze niet in hun eentje uit kunnen.”

Verantwoordelijkheid

“Wie dieren houdt heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn, veiligheid en gezondheid van dat dier maar moet tegelijk ook zorgen dat de mensen die in de omgeving komen van dat dier, dat in alle veiligheid kunnen doen. Het is trouwens ook een grote misvatting dat reptielen geen leuke huisdieren zijn.”

Ondertussen komen de woestijnratten nieuwsgierig aan hun raam loeren en krult de korenslang zich in onmogelijke bochten om ook te kijken wat er aan de hand is, terwijl de muizen schichtig in een hoek verdwijnen.