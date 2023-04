Stefanie en Nicole winnen nieuwe fiets tijdens actie Centrummanagement

Naar aanleiding van de opening van de fietsstraten in Ieper organiseerde het Centrummanagement een actie waarbij twee fietsen werden verloot onder de mensen die in dat weekend hun inkopen deden in Ieper.

De eerste fiets werd gewonnen door Stefanie Wullepit uit Beauvoorde. “We winkelen eigenlijk zelden in Ieper. Maar omdat ik mijn goesting niet vond in Brugge waren we naar Ieper afgezakt”, lacht Stefanie. Nicole Segers uit Geluwe, die tot vijf jaar geleden nog in Hollebeke woonde, won de tweede fiets. De voorzitter van het Centrummanagement Jurgen Crombez feliciteerde de winnaars en noemde de actie een groot succes.