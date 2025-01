Stefanie (40) is de Krak van Zulte: “Er kruipt veel werk in, maar het is zo’n mooie dag”

Stefanie Faux (40) mag zich de nieuwe Krak van Zulte noemen. Ze zet zich al jaren in voor Ontbijt for Life, waarmee ze geld inzamelt voor de instelling voor kwetsbare jongeren waar ze zelf ooit werkte.

Stefanie Faux Privé Stefanie Faux (40) is geboren in Olsene en woont samen met Filip Rijckbosch (44) in de Houtstraat. Het koppel is al 21 jaar samen en opmerkelijk genoeg ook al 20 jaar verloofd. Ze hebben geen kinderen, maar wel een huis vol huisdieren. Loopbaan Stefanie werkt al 18 jaar als onthaalmoeder in haar woning en was voordien aan de slag in vzw Amon, een voorziening voor kwetsbare jongeren. Vrije tijd Stefanie houdt van wandelen, lopen op de loopband en een goed glas of een etentje met vriendin. Het meeste tijd gaat echter naar de vele trainingen en wedstrijden van haar Newfoundlander Ramy, een prijsbeest in de wereld van de competitieve reddingsoefeningen te water voor honden.

In november vorig jaar organiseerde Stefanie Faux al voor de zesde keer Ontbijt for Life, een groots opgezet ontbijt in het Firtelhof waarvan de opbrengst de laatste vijf jaar naar vzw Amon gaat. De laatste editie bracht een recordbedrag van 6.800 euro op.

“Amon, vroeger bekend als Kindervreugd, is een voorziening in Kruisem voor jongeren die in een problematische thuissituatie zitten”, legt Stefanie uit. “Ik deed er mijn stage in het zesde middelbaar en ging er nadien meteen aan de slag. Ik was pas 18 jaar oud, maar door het kleine leeftijdsverschil met de kinderen kon ik net een goeie band met hen opbouwen. In het begin was het wel zwaar, je neemt de verhalen mee naar huis.”

Kippenvel

“Ik ben intussen al achttien jaar onthaalmoeder maar ik heb heel graag bij Amon gewerkt en het is me altijd bijgebleven. Ze kunnen de extra financiële steun ook altijd gebruiken. Ze bekostigen er het jaarlijkse kamp mee en soms kunnen ze eens iets extra voorzien voor de kinderen. Een paar jaar geleden hebben ze eens een bus naar de Efteling ingelegd. Als ik dan hoor dat een van de kinderen achteraf zei dat dat de mooiste dag van zijn leven was, daar krijg ik kippenvel van.”

“Er kruipt veel werk in Ontbijt for Life en we werken met 15 vrijwilligers, maar zolang zij blijven helpen, wil ik het blijven organiseren. Het is altijd een mooie dag.”

Newfoundlanders

In Zulte is Stefanie vooral bekend voor Ontbijt for Life, maar in het buitenland gooit ze hoge ogen met haar prijswinnende Newfoundlander Ramy. “Filip en ik hebben bewust geen kinderen en mede daarom gingen we zo’n zes jaar geleden op zoek naar een hond. Het was liefde op het eerste gezicht met de Newfoundlander. Ze hebben een impressionant uiterlijk, maar een heel zacht karakter en een groot knuffelgehalte. Intussen hebben we al drie Newfoundlanders.”

“Het eerste jaar met Ramy zaten we op reis in het zwembad en wou ze constant in het water springen om ons te ‘redden.’ Newfoundlanders zijn echte waterhonden. Ze hebben vliezen tussen hun tenen, een dubbele vacht en werden oorspronkelijk gebruikt in Canada om visnetten uit het water te halen.”

“Daarom zijn we begonnen met waterwerk en reddingsimulaties, een sport waar honden in oefeningen mensen redden uit het water. Iemand gaat als drenkeling in het water liggen en wordt dan door Ramy naar de kant getrokken of een reddingsboei gebracht. Ze kan zelfs een bootje met vijf mensen voorttrekken.”

“Met onze omgebouwde bestelwagen en ons bootje rijden we naar wedstrijden in heel Europa. Ramy won al tientallen prijzen. Die bestaan trouwens vaak uit hondenbrokken, maar die schenken we dan aan de dierenvoedselbank. We zitten in een club in Zemst en in een net over de Franse grens. We proberen om twee tot drie keer per week te gaan trainen.”

“Daar kruipt veel tijd in maar de goeie prestaties van Ramy geven ons energie en ze vindt het zelf heel leuk om te doen. Het leven van een hond is kort: ze moeten ervan genieten. We kijken al uit naar de volgende uitdaging, het kampioenschap van Frankrijk.”