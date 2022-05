Stefaan Vanneste neemt ontslag als Unizo-voorzitter: “Er liggen veel uitdagingen klaar”

Stefaan Vanneste nam onlangs ontslag als voorzitter van de plaatselijke Unizo-afdeling. Hij had al langer aangekondigd het voorzitterschap te willen doorgeven, maar een dispuut met het gemeentebestuur versnelde zijn beslissing.

Op de laatste vergadering van Unizo Zwevegem gaf Stefaan Vanneste zijn ontslag. Hij speelde al langer met het idee omdat hij zich meer wil toeleggen op de groei van zijn bedrijf Syinna, maar een geschil met de schepen van Openbare Werken versnelde zijn ontslag. Niettemin kijkt Stefaan tevreden terug op zijn periode als voorzitter. “Doorheen de jaren werd ingezet op de gevoelige snaar van politieke neutraliteit. Ook ik heb er als ondernemer alle belang bij om met iedereen rond de tafel te kunnen zitten. Er werd nog altijd ingezet op het algemeen belang, een breder draagvlak en het versterken van de cohesie tussen de ondernemers. Iets wat voor mijn periode als voorzitter niet anders was.” Het bestuur schreef twee jaar terug een visie uit. “Onze aanpak zou anders worden, meer gericht op het samenbrengen van ondernemers en bruggen bouwen met de lokale politiek. Later vonden we ook onze link bij Present@ om niet veel later de handen in elkaar te slaan en samen zaken te organiseren ten voordele van het ondernemerschap. Niet alleen de detailhandel, maar ook breder. De samenwerking met het feestcomité wierp tevens zijn vruchten af. Samenwerken loont. Het draagvlak werd groter.”

Onze aanpak was meer gericht op het samenbrengen van ondernemers

Corona

Maar ook hier stak corona een stokje in de wielen. “Alles viel stil. Vele van onze ondernemers en bestuursleden gingen in overlevingsmodus. We gingen in rustmodus tot de coronaplaag voorbij was. Er werd extra toenadering gezocht met de schepen van Lokale Economie met een resem aan voorstellen om de handelaars te ondersteunen via het coronafonds. Zelf investeerden we ook uit onze oorlogskas in een aantal zaken.” Dat het alsnog fout liep, is te wijten aan de werken in de Kortrijkstraat. “Bedoeling was om samen te werken met het gemeentebestuur. In september 2021 staken we de koppen bij elkaar met enkele handelaars om te zien hoe we dit best konden aanpakken. Na enkele interne vergaderingen met de dienst Lokale Handel en de schepen van Openbare Werken werden twee vergaderingen belegd met de betrokken handelaars. Op die constructieve vergaderingen werd afgesproken dat er banners voorzien zouden worden om de bereikbaarheid van de handelaars aan te duiden. Unizo zou de kost op zich nemen terwijl het ontwerp en de productie van deze banners ten laste van de gemeentediensten waren. Tijdens de voorbereidende werken werden ook de vertegenwoordigers van de handelaars voor elke fase betrokken om samen met de aannemer afspraken te maken. Eerlijk, het zag er goed uit. De dialoog deed deugd.” Er kwam echter een kink in de kabel toen de banners verre van klaar waren tegen de start van de werken. “De zwarte piet werd doorgeschoven naar Unizo. Er werd echt op de man gespeeld, maar je straft wel alle betrokkenen op die manier. Het feit op zich kan ik naast mij leggen, maar vooral tegenover mijn bestuur vond ik het toch hard aankomen.”

Toekomst

Een paar maand terug gaf Stefaan het bestuur van West-Vlaanderen en het eigen bestuur al te kennen dat de tijd gekomen was om een nieuwe kopman te kiezen. “Mijn eigen bedrijf, Syinna, telt ondertussen 11 personeelsleden en maakt zich klaar voor een nieuwe thuisbasis op De Pluim. Anderzijds is er voor Unizo Zwevegem nood aan verdere uitwerking met een frisse geest, verse ideeën gebaseerd op onze visietekst van voor corona.” Er werd beslist dat de regiovoorzitter de belangen zal behartigen en aanspreekpunt wordt voor de politieke overheid. Het Unizo-bestuur zal zich toespitsen op de lokale verankering en binden van de Zwevegemse handelaars. Voor Stefaan Vanneste komen nu zijn gezin en Syinna op de eerste plaats. “Ik zou iedereen langs deze weg willen bedanken, ook de politiek van welke strekking ook. We zijn op goeie weg, maar het is hoog tijd dat oude koeien begraven worden om het ondernemerschap in Zwevegem alle kansen te geven. Er liggen heel wat uitdagingen klaar.” (GVZ)