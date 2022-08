Stefaan uit Handzame op zoek naar edelpapegaai Kiwi: “Hij heeft dringend water nodig”

De 60-jarige Stefaan Van Der Vreken uit Handzame (Kortemark) is sinds woensdagochtend wanhopig op zoek naar zijn groene edelpapegaai Kiwi. De papegaai ontsnapte toen op straat. Sindsdien werd Kiwi wel al enkele malen gespot in bomen in Handzame maar de vogel heeft te veel schrik om naar beneden te komen. “Met deze temperaturen heeft hij dringend water nodig, anders vrees ik het ergste”, zucht Stefaan.

De prachtig groen gekleurde edelpapegaai Kiwi, met oranje bek, is een papegaaiensoort van ongeveer 35 centimeter. Kleiner dus dan de bekendere ara. Stefaan Van Der Vreken uit de Edewallestraat heeft de papegaai sinds enkele maanden in zijn bezit. Het dier is net geen jaar oud. Tijdens een training woensdagochtend liep het verkeerd. “Kiwi is ontzettend tam en ik begin ermee te trainen”, zegt Stefaan.

“Al verschillende keren gingen we samen de tuin in. Dat liep telkens goed want Kiwi bleef bij me en kwam telkens terug op zijn stok zitten als ik dat vroeg. Woensdagochtend wou ik het eens aan de voorzijde op straat poseren. Een inschattingsfout, want daar was Kiwi misschien nog niet klaar voor. Hij schrok van lawaai en vloog weg. Sindsdien keerde hij nog niet terug.” Wat wel is: echt weg vloog Kiwi ook weer niet. Hij blijft in de buurt van Handzame en werd al enkele keren gespot in bomen.

Stefaan vraagt hem te bellen als Kiwi gezien wordt. © gf

Dringend water nodig

Van bewoners uit de buurt kreeg Stefaan al enkele malen melding dat Kiwi gespot was in een boom. “Dat was zo in de Handzamestraat en Rozenlaan”, vervolgt Stefaan. “Telkens ging ik ter plaatse en bleef een uur bij hem wachten. Kiwi reageert telkens enthousiast: hij fladdert en schraapt zijn bek aan zijn veren. Hij roept zelfs telkens zijn eigen naam! Maar Kiwi heeft blijkbaar schrik om zelf naar beneden te vliegen. Zijn schrik is te groot om terug te komen en bij het horen van alweer een vreemd geluid vliegt hij terug weg. Daarom is het absoluut geen optie om de brandweer met de ladderwagen te laten komen. Dan vrees ik dat hij voorgoed wegvliegt. Nochtans is het belangrijk dat Kiwi snel terug thuis is. In deze temperaturen en zonder water kan hij niet lang overleven. Ik blijf daarom thuis om bij elke melding meteen te gaan kijken.”

Daarom vraagt Stefaan aan buurtbewoners om hem zoveel mogelijk meldingen te geven als Kiwi gezien werd. Stefaan kan gebeld worden op 0489 94 07 18. (JH)