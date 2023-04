Stefaan Sintobin (VB) wil dat provinciegouverneur het dossier van Dalilla Hermans onderzoekt

“Ik hoop dat we ons nu allemaal eendrachtig achter de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030 kunnen scharen, met Dalilla Hermans als trajectcoördinator”, zei de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) maandagavond tijdens de gemeenteraad. Dat is buiten raadslid Stefaan Sintobin (VB) gerekend: die eist nu dat de West-Vlaamse provinciegouverneur het dossier onderzoekt.

Enkel de fractie van het Vlaams Belang steunde de motie van Stefaan Sintobin, die de afzetting van Dalila Hermans tevergeefs eiste. Ook de N-VA fractie, die kritische kanttekeningen geplaatst had bij de keuze van de trajectbegeleider, omdat ze te weinig ‘verbindend’ is, sloot de gelederen en gaf gehoor aan burgemeester Dirk De fauw.

Procedure

Naast ideologische bezwaren had Stefaan Sintobin (VB) opmerkingen over de procedure, over de vereisten die werden gesteld aan de kandidaten voor deze functie: “Steeds meer lijkt het erop dat dit een getelefoneerde aanwerving is, ik durf zelfs zeggen een aanwerving die neigt naar positieve discriminatie. Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat er voor een dergelijke vacature geen eisen werden gesteld zoals diploma of relevante ervaring.”

“Voor vele andere, ‘lagere’ functies moeten kandidaten proeven, testen afleggen, moeten ze een case opbouwen, moeten ze psychotechnische proeven afleggen. Hier wordt een vacature in amper drie weken afgehandeld na een gesprek van 15 minuutjes. Dit klopt niet, dit voelt niet goed aan.”

Naar de gouverneur

“Vandaar dat ik beslist heb om naar de gouverneur te stappen om alle relevante documenten m.b.t. dossier op te vragen en hem voor te stellen het dossier grondig te doorlichten. Indien ik geen afdoend antwoord krijg ga ik nog een stapje hoger en spreek ik de minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan. En verder overweeg ik juridische stappen om deze aanwerving verder aan te vechten”, aldus Stefaan Sintobin.

