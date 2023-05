Stefaan Sintobin (VB) : “Brugge is niet solidair in het Ventilus-dossier”

Volgens oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) toont Brugge zich weinig solidair met de andere West-Vlaamse gemeenten in het Ventilus-dossier. Brugge heeft zich positief uitgesproken over het tracé op haar grondgebied.

Tijdens de gemeenteraad woensdagavond vroeg Stefaan Sintobin (VB) waarom Brugge positief advies uitgebracht heeft in dit dossier.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) benadrukte dat het stadsbestuur zich enkel diende uit te spreken over het tracé op haar grondgebied: “Omdat dit in Brugge hoofdzakelijk ondergronds en op bestaande pylonen is, zijn er geen problemen. Ik begrijp dat andere gemeenten er veel zwaarder aan tillen.

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) heeft Brugge zeven voorwaarden gekoppeld aan het tracé, waaronder geen impact op het Moerasbos, de spie, het waggelwater en het havengebied.”