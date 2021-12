Stefaan Servaty, ceremoniemeester en nachtclubmanager: dubbele pechvogel van pandemie

Oostende Een van de grootste pechvogels van deze pandemie is toch wel Stefaan Servaty (26). De Oostendenaar is naast ceremoniemeester ook manager bij nachtclub Flight 90 en laten sinds maart 2020 feesten en nachtclubs nu net de meest geviseerde sectoren zijn. “Een echt bedrag valt er moeilijk op te plakken, maar het gaat toch om duizenden euro’s inkomstenverlies.”

Sinds vijf jaar is Stefaan manager in de Flight 90, de nachtclub onder het Kursaal. In 2018 zette hij de stap naar het ceremoniemeesterschap. De coronapandemie houdt Stefaan sinds maart vorig jaar in een wurggreep. Stefaan wordt in twee sectoren geraakt. “Ik was een kleine twee jaar bezig toen het coronavirus de kop opstak”, opent Stefaan.

“In 2018 liep het ceremoniemeesterschap redelijk vlot. Ik had meer aanvragen dan ik had durven hopen. En in 2019 begon ik stilaan naam te maken in het trouwwereldje. 2020 zag er nog beter uit. Het beloofde een topjaar te worden, met 25 huwelijken in het vooruitzicht. Daar was ik best wel trots op.”

In maart 2020 brak het coronavirus uit en ging ons land op slot. Alle feesten en evenementen werden geannuleerd en de horeca ging dicht. “Ik voelde meteen de bui hangen”, vervolgt Stefaan. “Men zei dan wel dat het voor een bepaalde periode zou zijn, maar ik had er een bizar gevoel bij. Alhoewel het merendeel van de trouwers er nog goede hoop in hadden. Uiteindelijk kreeg ik gelijk. Het ene na het andere huwelijk werd geannuleerd en mijn agenda was helemaal leeg. 2020 eindigde zo als een rampjaar, terwijl ik eigenlijk heel goede vooruitzichten had. Bovendien gingen de nachtclubs in maart ook dicht en daar stond ik dan. Van een druk leven ging ik opeens naar een leven waarin ik alle tijd had.”

Covidtesten

Stefaan hoopte op een beter 2021 en dat was het ook, maar het kon uiteraard veel beter. “Afgelopen zomer kon ik toch een tiental huwelijken afwerken, dankzij de versoepelingen. Het nachtleven moest echter nog even op zich wachten. Uiteindelijk mochten we in september opnieuw openen. Normaal was de opening voorzien in oktober, maar we vroegen een testevent aan waardoor we in september al open konden gaan. Dat gebeurde veilig.”

“Wie zijn of haar Covid Safe Ticket kon voorleggen kwam erin. Bovendien schaften we heel wat covidtesten aan. Wie twee keer positief getest werd, kwam er niet in. Uiteindelijk kregen we opnieuw slecht nieuws te verwerken en moesten we weer dicht. Voor hoe lang? Ik durf er geen datum op te plakken. Laat ons hopen dat we Nieuwjaar op een deftige manier kunnen vieren, maar we moeten realistisch zijn. Ik vrees er eigenlijk wel voor, maar hopen kan nooit kwaad, toch?”

Nood aan normaal

De Covidtesten die door Stefaan werden aangekocht worden nu verkocht. “Er is een grote schaarste en wij hebben er nog. Dan kunnen we die zowel verkopen en er op die manier andere mensen mee helpen. Laat ons hopen dat 2022 een veel beter jaar wordt, want mensen hebben echt wel nood aan een normaal leven. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd, al staat onze gezondheid voorop. We zetten nu alles in op volgende zomer. Dan moeten we knallen. Zowel in het nachtleven als met de huwelijken. Ik ben er klaar voor, maar dat ben ik al twee jaar”, besluit Stefaan met een lach.